En sus primeros días en Múnich, el flamante refuerzo del Bayern, Luis Díaz, que llegó procedente del Liverpool FC por 75 millones de euros, presentó a su esposa Gera Ponce en la Sabener Strabe, la sede del club.

De hecho, la empresaria se mostró contenta por el nuevo paso que dio el extremo de la Selección Colombia y le dedicó unas sentidas palabras: “Aquí estoy a tu lado, lista para acompañarte y vivir juntos cada paso. Una nueva ciudad, un nuevo símbolo… Y la misma fuerza que nos une y nos impulsa: nuestra familia“.

Y es que la mujer estuvo presente en el debut de su esposo en Múnich, compartiendo la emoción desde las gradas. El sábado pasado vivió en directo el partido amistoso contra el Olympique Lyon (2-1) ante 34.500 espectadores en el Allianz Arena, donde Díaz ingresó en la segunda mitad.

Desde el palco VIP, Gera lució con orgullo la camiseta número 14 del Bayern, combinada con una minifalda, botas negras y, según reporta Bild, un elegante bolso de Chanel valorado en aproximadamente 6.800 euros, es decir, cerca de 32’166.720 pesos colombianos.

Cómo se conocieron Gera Ponce y Luis Díaz

La historia de amor entre Luis Díaz y Gera Ponce comenzó en 2016, cuando el guajiro jugaba en el Barranquilla FC, en la segunda división colombiana.

Se conocieron a principios de ese año y, según cuentan, fue amor a primera vista. Oficialmente pareja desde el 25 de abril de 2016, Gera ha sido un pilar en la carrera de Díaz, apoyándolo desde la grada en numerosos partidos.

De acuerdo con Bild, la familia Díaz Ponce reside temporalmente en el lujoso hotel Vier Jahreszeiten, de Múnich, mientras se instalan en la ciudad.

