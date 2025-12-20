El boxeador británico Anthony Joshua protagonizó un impresionante nocaut técnico contra el creador de contenido Jake Paul en su esperado enfrentamiento en Miami.

El combate tuvo lugar la noche del viernes 19 de diciembre de 2025 en el Kaseya Center ante una multitud de más de 19,000 espectadores. Esta pelea fue transmitida globalmente por la plataforma Netflix y causó un enorme impacto mediático debido a la diferencia de trayectoria entre ambos competidores.

Joshua, ex bicampeón mundial de peso pesado, dominó las acciones a partir de la mitad del pleito. El desenlace se produjo en el sexto asalto, cuando un potente derechazo de Joshua envió a Paul a la lona de forma definitiva.

El árbitro Christopher Young detuvo el combate al minuto 1:31 de ese round tras observar que el estadounidense no podía continuar. Fue la primera vez que Paul sufrió una derrota por la vía rápida en su carrera profesional.

THE MOMENT YOU’VE ALL BEEN WAITING FOR. Jake Paul’s final moments against Anthony Joshua… pic.twitter.com/NCI2OktHB1 — george (@StokeyyG2) December 20, 2025

A lo largo de la contienda, la superioridad física y técnica de Joshua fue evidente. Aunque Paul mostró resistencia en los primeros asaltos, comenzó a ceder ante la potencia del británico en el quinto asalto, donde cayó en dos ocasiones.

¿Qué lesión sufrió Jake Paul por nocaut de Anthony Joshua?

Luego del combate, se confirmó que Jake Paul sufrió una doble fractura de mandíbula debido a la contundencia de los impactos recibidos, por lo que debió ser trasladado a un centro médico.

Esta victoria representa el regreso triunfal de Anthony Joshua al cuadrilátero tras más de un año de inactividad. Con este resultado, el británico mejora su récord profesional y reabre las puertas para una posible pelea histórica contra Tyson Fury en 2026.

Por su parte, Jake Paul reconoció la calidad de su oponente y expresó que, a pesar de la dura derrota y su lesión, planea seguir vinculado al mundo del boxeo profesional en el futuro.

¿Quién es Anthony Joshua?

Anthony Joshua es un boxeador británico de peso pesado, nacido el 15 de octubre de 1989 en Watford (Inglaterra). Se ha destacado como uno de los nombres más grandes en el boxeo internacional, conocido por su fuerza física y su habilidad técnica en el ring. Su carrera despegó rápidamente, logrando el título mundial de peso pesado en 2016, tras derrotar al Charles Martín. Desde entonces, ha sido considerado uno de los boxeadores más importantes de su generación.

Joshua se hizo famoso por su capacidad de destruir a sus oponentes con golpes contundentes, y su impresionante récord invicto le permitió ganar popularidad entre los fanáticos del boxeo. Ha defendido con éxito sus títulos contra grandes nombres del boxeo como Wladimir Klitschko, Joseph Parker y Alexander Povetkin.

En 2019, Joshua sufrió una de las sorpresas más grandes de la historia reciente del boxeo, cuando fue derrotado por Andy Ruiz Jr., quien lo venció en una pelea histórica. Sin embargo, Joshua se vengó de esa derrota en una revancha en diciembre de ese mismo año, recuperando sus títulos mundiales.

Anthony Joshua ha sido un ícono del boxeo no solo por su talento, sino también por su actitud profesional y su compromiso con causas sociales. Además de ser campeón del mundo, se ha consolidado como una figura de gran influencia tanto dentro como fuera del ring

¿Quién es Jake Paul?

Jake Paul es un youtuber, ‘influencer’ y boxeador estadounidense nacido el 17 de enero de 1997 en Cleveland, Ohio. Su popularidad comenzó en la plataforma Vine, donde sus videos cómicos y bromas llamaron la atención de millones de seguidores.

Más tarde, se trasladó a YouTube, donde creó contenido que abarcaba desde desafíos hasta vlogs, convirtiéndose en una de las figuras más conocidas en la plataforma. Su estilo provocador y su actitud desafiante le han ganado tanto seguidores como detractores.

A pesar de su éxito en las redes sociales, Jake Paul ha diversificado su carrera y comenzó a incursionar en el mundo del boxeo profesional en 2018. En sus primeros combates, enfrentó a oponentes con poca experiencia en el ring, lo que le permitió obtener victorias rápidas, generalmente por nocaut. Sin embargo, fue criticado por muchos en la comunidad del boxeo, quienes argumentaban que Paul utilizaba su fama en las redes sociales para saltarse los tradicionales desafíos de un boxeador profesional.

A lo largo de su carrera, Jake Paul ha provocado polémica y generado debates sobre su impacto en el boxeo. A pesar de las críticas, ha logrado seguir siendo un gran referente mediático, enfrentando a boxeadores como Nate Robinson y Ben Askren. Su carrera continúa siendo un tema de controversia en los medios, y su presencia en las redes sociales sigue siendo dominante.

