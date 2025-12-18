En los últimos días se ha hablado mucho acerca de la posibilidad de que la Fórmula 1 aterrice en Barranquilla, pues esta era una opción que se abrió hace algunos años, pero la falta de apoyo del Gobierno y más hizo que se cayera por completo.

Sin embargo, recientemente el alcalde de Barranquilla, Alex Char, dijo que de nuevo recibieron a los comisarios y que la posibilidad estaba nuevamente disponible, puesto que ya no se necesita del Gobierno, sino que la misma ciudad podía asumir todo lo que eso conlleva.

De hecho, se habló incluso de una fecha para que se hiciera porque del calendario saldría Zandvoort, lo cual abriría una puerta a partir de 2027.

Qué pasó con la Fórmula 1 en Barranquilla

Sin embargo, justo cuando la emoción estaba alta y había mucha ilusión, la misma competencia anunció en sus redes sociales que para esa fecha, y en reemplazo de ese gran premio, iba a volver Portimao, en Portugal, luego de un par de temporadas.

“Me complace ver el regreso de Portimao al calendario de la Fórmula 1 y que el deporte continúe encendiendo la pasión de nuestra increíble afición portuguesa. El circuito ofrece emoción en pista desde la primera curva hasta la bandera a cuadros, y su energía hace que los aficionados se levanten de sus asientos”, dijo Stefano Domenicali, presidente de la Fórmula 1.

Por su parte, Jaime Costa, CEO del autódromo internacional de Algarve, comentó: “El Gran Premio de Portugal mostrará la excelencia de nuestro circuito y la pasión de nuestros aficionados, aportando un fuerte impulso a nuestro turismo, región y comunidad. El diseño único tipo ‘montaña rusa’ de Portimao pondrá a prueba a los mejores pilotos del mundo y creará un espectáculo que los aficionados amarán. Esperamos crear momentos inolvidables y establecer nuevos estándares de excelencia dentro y fuera de la pista”.

#F1 Bienvenido de regreso Portimão! En 2027 y 2028 tendremos otra vez GP de Portugal 🇵🇹 🏁 pic.twitter.com/YDWCoB2Jtf — Fernando Tornello 🌎🏁 (@F1Tornello) December 16, 2025

Así las cosas, cada vez se complica más que haya un gran premio de la Fórmula 1 en Colombia al menos pronto, pero desde la capital del Atlántico siguen avanzando en contactos y negociaciones para que este proyecto sea cada vez más una realidad.

