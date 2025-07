Este domingo, 6 de julio, se disputó una nueva jornada de la máxima categoría de automovilismo en el mundo, pues en el circuito de Silverstone compitieron los mejores pilotos buscando quedarse con la primera posición.

Al final, McLaren volvió a demostrar que está bastante fuerte en el campeonato mundial, pues logró hacer el 1-2 con Lando Norris como líder y el australiano Oscar Piastri terminando en la segunda posición.

La sorpresa estuvo en el cierre del podio, ya que Nico Hulkenberg, del Kick Sauber, sobrepasó a sus rivales y terminó en la tercera posición, consiguiendo subirse a los puestos privilegiados por primera vez en su carrera deportiva.

Good things come to those who wait 🤩 #F1 #BritishGP @HulkHulkenberg pic.twitter.com/s6KpkUv58H

Más allá del resultado deportivo, se presentó una situación que tiene preocupado a todo McLaren, ya que su ganador del día, el británico Norris, se vio perjudicado por la falla en una de las barreras.

Y es que en plena transmisión quedó grabado cuando personas del equipo estaban montadas en las vallas y él se para detrás, pero justo en ese momento se suelta la valla, lo empujan y él se golpea en el ojo, con notables muestras de dolor.

Este es el momento del incidente:

omg lando got hit in the eye when he was on his way to greet fans??? hope its nothing serious pic.twitter.com/qv0rFgPwQC

— clara (@leclercsletters) July 6, 2025