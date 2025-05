Sebastián Montoya, piloto de Prema Racing, alcanzó su primer podio en la Fórmula 2 al finalizar tercero en el Gran Premio de Mónaco, una carrera en la que múltiples incidentes y banderas rojas fueron protagonistas. El joven colombiano demostró su destreza al evitar los accidentes iniciales y mantener un ritmo constante durante toda la competencia.

De hecho, el colombiano fue uno de los que tuvo problemas en la largada, lo que le ayudó a evitar el múltiple choque en la salida. Montoya saldría tercero, por lo que haber salido desde boxes lo salvó de haber estado envuelto en el accidente.

ALL the angles of Formula 2's turn one crash 💥🔍#F2 #MonacoGP pic.twitter.com/8QHnox3ZTO

— Formula 2 (@Formula2) May 25, 2025