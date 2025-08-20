La entidad bancaria emitió varias recomendaciones para evitar ser víctima de fraudes digitales a través de ‘phishing’ y ‘smishing’, dos modalidades de fraude que cada vez más están siendo utilizados por delincuentes para suplantar a los bancos y apropiarse de información personal y financiera.

(Lea también: Bancolombia lanza alerta a clientes por lío con llaves de Bre-B: intentan robarles plata)

Estos delitos se cometen mediante correos electrónicos, mensajes de texto (SMS) o chats de WhatsApp que aparentan ser comunicaciones oficiales, pero que en realidad contienen asuntos alarmantes o promesas engañosas diseñadas para captar la atención de la víctima. Incluyen enlaces falsos, solicitudes de códigos de verificación o instrucciones urgentes con el propósito de inducir al error.

Lee También

El riesgo de ser víctima ha aumentado en las últimas semanas con el inicio del registro de llaves para la implementación del sistema Bre-B. Por esta razón, el Banco Caja Social hizo un llamado a la precaución y a desconfiar de cualquier mensaje sospechoso que solicite datos personales o invite a ingresar a enlaces desconocidos.

Estafas con llaves de Bre-B en Colombia

En el caso del ‘smishing’ se hace mediante mensajes de texto enviados desde números no autorizados, que suelen aprovechar campañas o novedades de productos, como el registro de llaves, para dar credibilidad al engaño. En estos casos, el mensaje invita a hacer clic en enlaces sospechosos que pueden comprometer la seguridad del cliente.

Mientras que, con el ‘phishing’, los delincuentes se hacen pasar por la entidad financiera y envían mensajes con textos como: “Tu cuenta será bloqueada – acción urgente”; “Te ganaste un premio”; “Detectamos un intento de inicio de sesión desde un nuevo dispositivo”; o “Confirma o acepta la transferencia en este enlace”. El objetivo es que la persona acceda a enlaces fraudulentos o comparta información sensible.

Ante esta situación, el banco recomienda desconfiar de mensajes urgentes o alarmantes, verificar siempre el correo electrónico o número del remitente, nunca compartir claves ni códigos de seguridad, activar el doble factor de autenticación y evitar el uso de redes wifi públicas para hacer transacciones.

Lee También

Por último, la entidad se acoge a las recomendaciones de seguridad emitidas por el Banco de la República frente al nuevo proceso de registro de llaves en Bre-B:

No es necesario aceptar una transacción por llave

El registro de llaves no tiene costo

La zona Bre-B está en la aplicación o página web de su entidad financiera

La llave no es la contraseña

No es necesario descargar ninguna otra aplicación

Bre-B no tiene cuentas en redes sociales. La información oficial sobre Bre-B se encuentra en la página del Banco de la República y en las páginas de las entidades participantes

Consulte con su entidad financiera en caso de presentar problemas o tener preguntas sobre seguridad.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.