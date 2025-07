El gran número de usuarios que tienen cuenta en Nequi y Bancolombia se pregunta si pueden usar la misma llave para enviar dinero de manera inmediata, esto debido a que la plataforma 100 % digital es una línea de negocio de la tradicional banca, por lo que asumen que no habría problema. No obstante, el tema no es tan sencillo como se cree.

Ahora bien, con esta reciente función que fue implementada por todas las entidades financieras del país, los usuarios ya saben que deben inscribir sus llaves en Bre-B para evitar consecuencias en las distintas transacciones que hagan en línea, como por ejemplo que no les llegue el dinero o, al contrario, no logren enviarlo al destinatario para cancelar algún servicio, factura o compra.

La respuesta es que no se puede usar la misma llave de Bre-B para Nequi y Bancolombia, porque cuando se crean estos identificadores únicos para Nequi en el celular, queda exclusivamente para esta entidad. Es decir, que no sirve para tenerla con otras empresas. De esta manera, se debe tener claro que la llave solo será asignada a una sola entidad financiera, según explica el vicepresidente de ecosistemas de Bancolombia, Luis Miguel Zapata, a Noticias Caracol.

¿Para qué se utilizan las llaves de Bancolombia?

Las llaves Bancolombia representan un avance significativo en la forma en que interactuamos con nuestros servicios financieros. Su función principal es actuar como identificadores únicos para tus cuentas bancarias y depósitos de bajo monto. Esto significa que, en lugar de manejar los tradicionales y a menudo engorrosos números de cuenta largos, puedes vincular tu cuenta a información mucho más familiar y fácil de recordar, como tu número de celular, dirección de correo electrónico o número de cédula. Esta innovación busca no solo simplificar la gestión de tus propias finanzas, sino también agilizar y hacer más seguras las transacciones entre usuarios.

Este sistema no solo beneficia las transferencias entre cuentas de esa banca, sino que también optimiza las transferencias de dinero entre diferentes entidades financieras y billeteras digitales. Al asociar tu cuenta con una llave personal, estás permitiendo que otras personas y empresas te envíen dinero de una manera mucho más directa y eficiente. Esto elimina la necesidad de compartir datos bancarios complejos, reduciendo errores y acelerando el proceso de recepción de fondos, lo que se traduce en una experiencia financiera más fluida y conveniente para todos.

¿Cómo funcionan las llaves de Nequi?

Las llaves de Nequi representan un sistema ingenioso para simplificar la recepción de dinero, eliminando la necesidad de compartir números de cuenta bancaria complejos. Funcionan como identificadores únicos que puede vincular a su cuenta Nequi para que otras personas le envíen fondos de forma rápida y sencilla. Imagine que son atajos personalizados que facilitan las transferencias, haciendo que recibir dinero sea tan fácil como compartir un dato que ya conoce y usa a diario.

Este sistema se basa en la comodidad y la inmediatez, permitiéndole asociar diferentes tipos de información personal a su cuenta como llaves. Puede utilizar su número de celular, su correo electrónico, su número de cédula o incluso un usuario sugerido por Nequi. Al proporcionar cualquiera de estas llaves a quien le va a enviar dinero, este podrá ubicar su cuenta de Nequi en segundos y realizar la transferencia de forma segura, agilizando el proceso y eliminando posibles errores que podrían ocurrir con datos bancarios más extensos.

