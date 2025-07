El sistema de pagos interoperables Bre-B entra en su fase final antes de su lanzamiento oficial en septiembre de 2025. Desde el 14 de julio, personas y negocios en Colombia pueden registrar sus llaves de identificación (como número de celular, correo electrónico, cédula o código de negocio) en las aplicaciones de sus bancos o en la llamada Zona Bre-B, donde aparece un botón especial para facilitar el proceso.

Estas llaves permiten recibir dinero de forma inmediata y sin costo desde cualquier entidad financiera que esté conectada al sistema, lo que representa un cambio importante en la forma como se mueven los recursos electrónicos en el país. Las personas que ya participaron en el piloto de Redeban no deben hacer un nuevo registro, pero sí tienen que confirmar si desean mantener o modificar sus llaves existentes.

Bancos como Bancolombia, Nequi, el Grupo Aval, Nu, BBVA, Banco Caja Social y Bancamía ya habilitaron esta funcionalidad. Entre todos, ya suman más de 30 millones de llaves activas, lo que demuestra una alta preparación del sistema. Expertos consideran que Bre-B marcará un hito en la digitalización de los pagos en Colombia, impulsando la agilidad y seguridad tanto para usuarios como para comercios.

Justamente, Nequi lanzó un sorteo, a propósito de la llegada de Bre-B. La aplicación bancaria anunció el concurso ‘La llave de tu moto’ y se llevará a cabo entre el 14 de julio y el 14 de agosto.

Para participar por las motos Yamaha modelo 2026 (tres Nmax Connected ABS y tres MT15) debe registrar al menos una llave de Bre-B a Nequi con el número de celular. “Nos estamos preparando para dar un paso más hacia la inclusión financiera con la llegada de Bre-B. Esta evolución refuerza nuestro compromiso con seguir brindando una experiencia abierta, fácil, segura y gratuita para todos” afirmó María del Pilar Correa, líder de estrategia de negocio en Nequi.

¿Cómo inscribir llaves en Nequi?

El registro de las llaves en Nequi se hace directamente desde la aplicación.

Entre al aplicativo y haga clic en el botón ‘Bre-B’.

Haga clic en la opción de registro e ingrese su celular.

También puede crear otras llaves con la cédula, el correo o un usuario.

Nequi emitió un llamado a sus usuarios para que extremen precauciones al momento de registrar sus llaves digitales, mecanismo que permitirá recibir transferencias de forma inmediata y sin costo. Aunque el proceso es sencillo, la entidad advierte sobre posibles fraudes que podrían comprometer la seguridad de la información personal.

Según el comunicado, la única manera válida de registrar una llave en Nequi es desde su aplicación oficial. La entidad aclara que no enviará enlaces por mensajes, ni llamará, ni contactará a través de redes sociales para ofrecer asistencia. Alertan también sobre tácticas comunes de estafa, como enlaces falsos, amenazas de bloqueo de cuenta o mensajes que crean urgencia para engañar a los usuarios.

Nequi reiteró que el registro de llaves no tiene ningún costo, es completamente voluntario y no debe hacerse con ayuda de terceros. Además, recomendó el uso de llaves alfanuméricas para quienes prefieran no compartir datos personales. La plataforma invita a la ciudadanía a mantenerse alerta y usar solo canales oficiales para evitar fraudes y proteger su información.

