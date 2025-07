La reciente participación de Álvaro Rodríguez, esposo de Tobón, en el pódcast ‘Los hombres sí lloran’, conducido por Juan Pablo Raba, desató una controversia que no ha pasado desapercibida.

En el episodio, Rodríguez habló abiertamente sobre su dificultad para expresar emociones como el llanto y la vergüenza que le daba ser percibido como débil, lo que provocó reacciones polarizadas en redes sociales.

Sin embargo, Laura Tobón salió en defensa de su esposo con un emotivo mensaje que no solo aborda la controversia, sino que refuerza la importancia de desestigmatizar la vulnerabilidad masculina, especialmente para las nuevas generaciones.

“Escuchar a mi esposo decir que le daba vergüenza llorar, me dio un nudo en la garganta y no por él. Me acordé tanto de mi papá, de mi abuelo, pensé en mi hijo y valoré la honestidad de Álvaro. Pensar que ahora mi hijo tiene la posibilidad de aprender desde temprano, que los hombres también lloran, van a terapia, tienen miedo, se caen y se levantan más sabios”, expresó la presentadora.

Acá, las palabras de Laura Tobón:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Laura Tobón (@laura_tobon)

Tobón también enfatizó su visión como madre, explicando que esas palabras de su esposo marcarán la crianza de su hijo, Lucca, en un entorno más libre.

“Por mi lado quiero decirles que soy una mamá, que quiero que Lucca crezca rodeado de masculinidades más libres, conscientes, empáticas y que entienda que la fuerza no está en aguantarlo todo”, agregó Tobón.

La presentadora destacó el valor del testimonio de Rodríguez en el pódcast: “Álvaro habló sin filtro. Contó que le costaba mucho llorar, que durante mucho tiempo creyó que ir al siquiatra era solo para gente loca, que enfrentarse a su depresión le dio miedo, vergüenza, le dio rabia y que solo cuando se permitió pedir ayuda empezó a sanar”.

Tobón transformó la narrativa al centrarse en el impacto positivo de la honestidad de su esposo. “Yo lo escuché y sentí de todo, pero lo que más sentí fue orgullo. Porque lo que dijo no fue de débil, fue de valiente. Pensar que el hombre siempre tiene el control, que no se pone sensible, que todo lo puede solo, esas ideas también enferman, aíslan, rompen por dentro”, aseguró.

¿Qué dijo el esposo de Laura Tobón?

En un reciente episodio del pódcast ‘Los hombres sí lloran’, Álvaro Rodríguez provocó una ola de reacciones al compartir sus pensamientos sobre el llanto y la vulnerabilidad masculina. Durante la entrevista, Rodríguez confesó que le cuesta mucho llorar y que siente vergüenza al ser percibido como débil por otros.

Álvaro Rodríguez, conocido por su carrera como empresario y su relación con Tobón, habló con franqueza sobre su lucha personal con la expresión emocional. Según narró, la idea de mostrar lágrimas le genera incomodidad, ya que culturalmente ha asociado el llanto con debilidad, un estigma arraigado en muchos entornos machistas.

“Cuando veo a un hombre llorar, pienso que es débil”, afirmó. Esta declaración resonó profundamente, pero también provocó críticas de quienes consideraron sus palabras como un refuerzo de estereotipos dañinos que perpetúan la toxicidad masculina.

Las declaraciones de Álvaro Rodríguez en ‘Los hombres sí lloran’ no solo abrieron un debate sobre la vulnerabilidad masculina, sino que también evidenciaron los desafíos de abordar temas de salud mental en un contexto mediático que tiende a la sensacionalización.

