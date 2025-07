El guardián de la muñeca, investigador de fenómenos paranormales y figura clave de la New England Society for Psychic Research (NESPR), murió de forma repentina a los 54 años, mientras se encontraba en una gira por Pensilvania.

Rivera era reconocido por su cercanía con la famosa muñeca ‘Annabelle’, protagonista de las películas de la saga ‘Expediente Warren’, y que ha tenido secuelas en la pantalla grande.

De acuerdo con la NESPR, se confirmó el fallecimiento del investigador el pasado domingo 13 de julio. La organización, heredera del legado de los renombrados Ed y Lorraine Warren, lamentó profundamente la pérdida de quien, por más de una década, cuidó artefactos supuestamente poseídos, incluida la muñeca ‘Annabelle’.

Rivera, veterano del Ejército de Estados Unidos y oriundo de Bridgeport, Connecticut, había dedicado los últimos años de su vida al estudio de lo paranormal. Su trabajo consistía en compartir conocimientos sobre fenómenos sobrenaturales en conferencias y eventos, en los que la presencia de ‘Annabelle’ era uno de los principales atractivos, informó Blu Radio.

Durante su última aparición pública, en el evento ‘Devils on the Run’, Rivera ofreció charlas sobre experiencias paranormales. Según reportó el medio citado, aunque la muñeca no se encontraba en la habitación donde fue hallado su cuerpo, el investigador seguía participando activamente en la gira, mostrando gran carisma y compromiso con el público.

En un comunicado oficial de NESPR, se expresó que Rivera creía en educar a través de sus experiencias para disminuir los temores infundados en torno a lo sobrenatural. “Su partida deja un vacío en la comunidad paranormal y entre todos aquellos que tuvieron el privilegio de conocerlo”, indicó la organización.

Además de su trabajo con la NESPR, Rivera fue consultor en producciones como el documental “28 días paranormales”, disponible en Netflix. En ese proyecto, participó en el análisis de teorías sobre objetos marcados por tragedias y su supuesta carga energética.

La muñeca ‘Annabelle’ continúa bajo custodia en el Museo del Ocultismo de los Warren, con medidas de seguridad estrictas. El objeto, envuelto en leyendas desde los años 60, sigue causando fascinación en el público y es considerado una de las piezas más peligrosas del museo.

