Las declaraciones del presidente Trump se dieron en una extensa rueda de prensa, luego de la operación militar de Estados Unidos que terminó con la captura de Nicolás Maduro.

Según explicó el mandatario en una rueda de prensa, la idea es que las principales empresas petroleras de Estados Unidos inviertan miles de millones de dólares en Venezuela, recuperen una infraestructura petrolera severamente deteriorada y comiencen a dar ingresos.

Trump sostuvo que estas inversiones buscarían reactivar la producción y estabilizar el sector energético del país. Después de justificar su ataque a Venezuela, como una acción contra el narcotráfico y el terrorismo, habló del tema económico.

Trump recordó que, actualmente, Chevron ya mantiene operaciones en Venezuela bajo una licencia especial otorgada por el gobierno estadounidense, pero va por más.

¿Quién gobernará Venezuela después de la caída de Nicolás Maduro?

En el mismo pronunciamiento, y con un Maduro ya cautivo, Trump señaló que Estados Unidos asumirá el control del país de manera temporal hasta que sea posible llevar a cabo una transición política ordenada.

“Gobernaremos hasta que se pueda ejecutar una transición pacífica, responsable y sensata”, dijo, al tiempo que advirtió que las fuerzas estadounidenses están preparadas para una segunda fase de ataques, de mayor envergadura, si la situación lo exige.

Más tarde, desde su residencia en Mar-a-Lago, en Florida, Trump fue aún más enfático y aseguró que, bajo su nueva estrategia de seguridad nacional, la supremacía de Estados Unidos en América Latina no volverá a ser desafiada.

El mandatario justificó la operación militar al afirmar que Venezuela se había convertido en refugio de adversarios extranjeros y que había adquirido armamento ofensivo que, según él, representaba una amenaza directa para los intereses y la seguridad de Estados Unidos.

El anuncio del mandatario no solo redefine el futuro inmediato de Venezuela, sino que marca un giro histórico en el mapa de poder de América Latina. Con Maduro fuera de escena, una administración transitoria bajo control estadounidense, la reapertura del negocio petrolero y la advertencia de nuevas acciones militares, Trump deja claro que ya no está reaccionando, sino ejecutando.

Momento exacto del ataque de Estados Unidos a Venezuela

En imágenes grabadas por distintas personas se muestra el momento del ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El hecho generó un aumento inmediato de la tensión política y diplomática entre ambos países, según reportes oficiales y testimonios difundidos en redes sociales.