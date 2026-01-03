Luego de las fotos que se han viralizado, pero han sido hechas con inteligencia artificial, el presidente estadounidense compartió en su cuenta de Truth la primera fotografía real de Nicolás Maduro capturado por Estados Unidos.

Esta es la fotografía:

Tal como se puede ver en la fotografía compartida por el presidente estadounidense, Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano, está de pie y aparece vestido con una sudadera gris y una botella de agua en su mano.

Además, tiene los ojos tapados con un estilo de gafas y unos audífonos que también lo aíslan del sonido. Por su parte, tiene un elemento en el cuello color gris y un estilo de cinturón negro que puede ser con el que está amarrado a la silla del vehículo que lo está movilizando a Estados Unidos.

Cabe recordar que, según el presidente estadounidense, tanto Nicolás Maduro como su esposa, Cilia Flores, se encuentran en USS Iwo Jima, un buque del ejército que en este momento se está trasladando a Nueva York par que allí sean judicializados.

Por cuáles delitos responderán Nicolás Maduro y Cilia Flores

Según informó la fiscal general de Estados Unidos, los crímenes por los cuales serán juzgados el líder del régimen y su esposa serán:

Conspiración narcoterrorista.

Conspiración para importar cocaína.

Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.

Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.

Momento exacto del ataque de Estados Unidos a Venezuela

En imágenes grabadas por distintas personas se muestra el momento del ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El hecho generó un aumento inmediato de la tensión política y diplomática entre ambos países, según reportes oficiales y testimonios difundidos en redes sociales.