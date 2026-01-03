Una entrevista con Fox News fue la primera aparición pública del presidente Donald Trump, luego de la caída y captura de Nicolás Maduro. Ahí habló de una cinematográfica captura del dictador venezolano, en la que participaron la fuerzas especiales de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos también habló de qué pasó con Nicolás Maduro. Con mucha tranquilidad, Trump aseguró que el dictador y su esposa Cilia Flores “están en un barco y se dirigen a Nueva York”. Agregó que fueron llevados primero al USS Iwo Jima. Cabe resaltar que el país norteamericano tiene desde hace varios meses una gran cantidad de naves en el Caribe. De hecho, allí está el USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande e importante que tiene ese EE. UU.

Desde Estados Unidos, la fiscal general, Pam Bondi, dijo que al ilegítimo presidente venezolano y su pareja serán imputados por un tribunal de Nueva York y advierte de que “ambos enfrentarán pronto la ira de la Justicia estadounidense, en suelo estadounidense y en juzgados estadounidenses”.

Los delitos de los que se le acusa a Nicolás Maduro son:

Conspiración narcoterrorista.

Conspiración para importar cocaína.

Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.

Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.

Qué pasó con Nicolás Maduro luego de su captura

Desde Venezuela piden que haya una “fe de vida” de Nicolás Maduro, pues, hasta el momento, no hay una imagen real sobre la captura del dictador venezolano, aunque el presidente Trump asegura que ya está detenido.

Eso sí, el mismo presidente venezolano aseguró que Maduro y Flores fueron extraídos. “Hicieron un vuelo en helicóptero muy agradable. Seguro que les encantó”, dijo en su charla con Fox News.

Aunque en redes sociales circulan supuestas imágenes de Nicolás Maduro capturado, no hay ninguna prueba real compartida por el Gobierno de Estados Unidos, lo que deja un manto de duda sobre su estado físico y cómo fue capturado.

Donald Trump comparecerá en rueda de prensa este sábado para hablar de esta operación y seguramente entregar más detalles.

