En Venezuela y muchas partes del mundo hay felicidad por la caída del líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, quien venía asumiendo el puesto de presidente desde hace muchos años, justo después del fallecimiento de Hugo Chávez.

Este es un alivio para millones de personas que han tenido que salir del país por las precarias condiciones que había y la inseguridad que se manejaba, recordando que todo aquél que no pensara como el oficialismo podía ser capturado o desaparecido.

Al conocerse la noticia de que Maduro fue capturado, las calles se llenaron de felicidad e ilusión, puesto que aunque toca esperar que se capturen también a Diosdado Cabello y Padrino, que la cabeza ya no esté presente es una noticia que emociona a los venezolanos.

Estos son algunos videos de las personas celebrando la anhelada captura de Nicolás Maduro:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pulzo (@pulzo_col)

🇻🇪🔴| Venezolanos celebran en Madrid la caída de Maduro. pic.twitter.com/v19iQmkz2j — Informa Cosmos (@InformaCosmos) January 3, 2026

Santiago🇨🇱: Venezolanos celebran. A las 7.30 AM comienzan a salir a las calles a festejar la caída de Maduro. pic.twitter.com/ij3bAuccPD — Bardhy López Farías (@BardhyLopezF) January 3, 2026

Llegó el día que muchos esperaban, Venezuela grita por la libertad Venezolanos en todo el mundo salen a las calles a celebrar el fin de la dictadura. El sueño de libertad está más cerca que nunca. 🇻🇪🔥 Las plazas de Madrid, Bogotá y Miami se llenan de venezolanos que no… pic.twitter.com/Jssqca8pUR — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 3, 2026

Caracas amanece con venezolanos gritando “libertad”, aplaudiendo y celebrando pic.twitter.com/Q8puTX57Ad — SissiEmperatriz 🇮🇱 (@GabyLob) January 3, 2026

Y es que cabe recordar que esa ilusión de libertad venía desde hace muchos años, pues en las últimas elecciones, de hecho, el ganador había sido Edmundo González, pero Maduro se proclamó presidente y por eso se habló de fraude electoral y dictadura.

Por eso mismo y por lo mal que lo venían pasando los venezolanos en los últimos años es que esta captura de Maduro es un bálsamo de alivio, ilusión y fe para que las cosas mejoren a futuro, con una economía más estable, trabajo para los ciudadanos, seguridad y libertad.

Momento exacto del ataque de Estados Unidos a Venezuela

En imágenes grabadas por distintas personas se muestra el momento del ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El hecho generó un aumento inmediato de la tensión política y diplomática entre ambos países, según reportes oficiales y testimonios difundidos en redes sociales.