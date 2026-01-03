Despúes de la caída de Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano, un mensaje publicado en redes sociales encendió aún más el ambiente. Marshall S. Billingslea, exenviado presidencial y exsubsecretario del Tesoro de EE. UU. para la financiación del terrorismo, publicó un trino dirigido de forma directa a Diosdado Cabello.

El mensaje fue breve, pero demoledor. Acompañado de una fotografía de Cabello detenido cuando era joven, Billingslea escribió solo dos palabras: “It’s over” (“Se acabó”).

La publicación no incluyó explicaciones adicionales, pero el contexto en el que aparece —con la extracción de Maduro de Venezuela— convirtió el mensaje en una advertencia política de alto voltaje.

En el contexto de la captura de Maduro, ese mensaje es una amenaza directa de la justicia estadounidense, proyectando que el foco ahora podría dirigirse al hombre considerado el número dos del chavismo.

El trino llega en medio de la ofensiva estadounidense y judicial: Maduro fue capturado y enfrenta cargos de narcoterrorismo y tráfico de drogas, mientras la administración de EE. UU. anuncia que se aplicará todo el peso de la justicia estadounidense.

La publicación refuerza la percepción de que la crisis del chavismo ha entrado en una fase de cerco total al poder. La frase “It’s over” y la imagen de detención evocan un mensaje inequívoco de cierre de ciclo: nadie del círculo de poder está exento.

Quién es Marshall S. Billingslea y por qué pesa su mensaje

Billingslea no es una figura marginal en la política internacional. En su trayectoria ha ocupado cargos clave en seguridad, defensa y finanzas estratégicas: fue subsecretario del Tesoro para la financiación del terrorismo, enviado presidencial, subsecretario general de la OTAN y subdirector adjunto de la Marina de Estados Unidos.

Desde esas posiciones, estuvo directamente vinculado a estrategias contra redes terroristas, lavado de activos, narcotráfico internacional y estructuras criminales transnacionales, áreas que hoy están en el centro de las acusaciones que Washington lanza contra el régimen venezolano.

