En Venezuela hay conmoción total por lo que ocurrió en la madrugada de este sábado 3 de enero, pues muy temprano comenzaron ataques por parte de helicópteros estadounidenses contra Caracas, capital de Venezuela, y minutos después el presidente Donald Trump confirmó que se logró la captura del líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, junto a su esposa Cilia Flores.

Según la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, tanto Maduro como Flores deberán responder por los crímenes de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.

Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, have been indicted in the Southern District of New York. Nicolas Maduro has been charged with Narco-Terrorism Conspiracy, Cocaine Importation Conspiracy, Possession of Machineguns and Destructive Devices, and Conspiracy to Possess… — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) January 3, 2026

Ante esto, el periodista Juan Camilo Merlano, corresponsal del Canal Caracol en Estados Unidos, la forma en la que serán presentados ante las autoridades tanto Maduro como su esposa, pues no lo harán de civil ni como fueron capturados, sino vestidos con overol naranja, que es el traje de los encarcelados en Estados Unidos.

Así lo explicó el periodista:

🚨Fiscal General de EEUU confirma que Maduro y Cilia Flores serán presentados ante un juez en Nueva York para enfrentar cargos de narcoterrorismo. Los veremos con el overol naranja a ambos. Lo más seguro es que pasen el resto de sus vidas tras las rejas. https://t.co/HQFYKM8qya — Juan Camilo Merlano (@JuanCMerlano) January 3, 2026

Aún no se conoce la hora exacta en la que se verá a Maduro y su esposa ante las autoridades, pero el presidente Donald Trump tiene programada una rueda de prensa a las 11:00 de la mañana, hora colombiana, para explicar cómo se llevó a cabo este operativo, las preparaciones, las consecuencias y qué se viene ahora tanto en el país norteamericano como en Venezuela, recordando que Diosdado Cabello y Padrino siguen libres en Caracas.

¿Por qué una invasión de Estados Unidos a Venezuela afectaría a Colombia?

El mandatario señaló que la política antidrogas de Estados Unidos, especialmente durante el gobierno de Donald Trump, ha procovado tensiones internacionales y podría tener como consecuencia “una posible invasión a la República de Venezuela”.