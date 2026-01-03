El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció que Venezuela fue atacada con misiles, en medio de los reportes de explosiones y movimientos militares registrados en Caracas durante la madrugada de este sábado. El mandatario aseguró que se trata de un ataque directo y llamó a la comunidad internacional a reaccionar de manera inmediata.

“Han atacado a Venezuela, bombardean con misiles”, afirmó Petro, al advertir sobre la gravedad de los hechos y la necesidad de que organismos multilaterales como la Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas analicen con urgencia la situación. Según el presidente colombiano, los presuntos ataques se habrían concentrado en zonas estratégicas y urbanas, lo que eleva el riesgo para la población civil.

La denuncia se produce en un contexto de alta tensión regional, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mencionara públicamente la posibilidad de acciones militares terrestres en Venezuela y reiterara que los días del presidente Nicolás Maduro en el poder “están contados”. A esto se suma el despliegue de fuerzas militares estadounidenses en el Caribe, situación que ha generado alertas en varios gobiernos de América Latina.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial por parte de las autoridades venezolanas ni del Gobierno estadounidense sobre el alcance de los ataques denunciados por Petro. Sin embargo, reportes ciudadanos y de medios de comunicación dan cuenta de explosiones, sobrevuelo de aeronaves militares y fallas en el servicio de energía eléctrica en algunos sectores de la capital venezolana.

¿Por qué una invasión de Estados Unidos a Venezuela afectaría a Colombia?

El mandatario señaló que la política antidrogas de Estados Unidos, especialmente durante el gobierno de Donald Trump, ha procovado tensiones internacionales y podría tener como consecuencia “una posible invasión a la República de Venezuela”.