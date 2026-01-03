El Gobierno de Venezuela, encabezado por el presidente Nicolás Maduro, declaró este sábado el estado de conmoción exterior y ordenó a la Fuerza Armada avanzar hacia una fase de lucha armada, tras denunciar lo que considera una agresión militar extranjera contra el país.

El anuncio se produjo en medio de los reportes de fuertes explosiones, sobrevuelo de aeronaves militares y fallas en servicios básicos en Caracas y otras zonas del territorio venezolano, hechos que han incrementado la tensión interna y regional durante las últimas horas.

De acuerdo con el pronunciamiento oficial, la medida se adopta para defender la soberanía nacional frente a amenazas externas y habilita al Ejecutivo para tomar acciones extraordinarias en materia de seguridad y defensa, incluyendo la movilización de unidades militares y de la milicia bolivariana.

El estado de conmoción exterior está contemplado en la legislación venezolana para situaciones en las que la seguridad del país se considera gravemente comprometida por factores externos. Bajo este régimen, el Gobierno puede reforzar controles, reorganizar recursos estratégicos y adoptar decisiones excepcionales en el ámbito militar.

Con un comunicado, el chavismo denunció que Venezuela ha sido victima de una "gravisima agresión militar" por parte de Estados Unidos, perjudicando a Caracas y los estados de Miranda, Aragua y La Guaira. Tras estos ataques, el gobierno de Nicolás Maduro decreta el estado de conmoción exterior.

Maduro afirmó que el país entra en una etapa de respuesta armada organizada, al advertir que Venezuela no permitirá intervenciones extranjeras y responderá ante cualquier ataque. Sin embargo, hasta el momento no se han presentado detalles oficiales sobre los supuestos bombardeos ni sobre daños o víctimas.

La decisión se conoce en un contexto de alta tensión internacional, luego de declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la posibilidad de acciones militares en Venezuela y su afirmación de que los días del mandatario venezolano “están contados”.

Mientras tanto, no se ha conocido una reacción oficial de otros gobiernos o de organismos internacionales frente a la declaración de conmoción exterior, mientras persiste la expectativa por la evolución de los hechos y el impacto que esta medida pueda tener en la estabilidad de la región.

