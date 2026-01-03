La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, anunció este viernes que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron formalmente acusados en el Distrito Sur de Nueva York, en una de las acciones judiciales más contundentes emprendidas por Washington contra el liderazgo venezolano.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Cayó Nicolás Maduro: Donald Trump confirmó que fue capturado y extraído desde Venezuela)

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, Bondi aseguró que Maduro enfrenta múltiples cargos federales, entre ellos conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para poseer armas de guerra contra Estados Unidos. La lista es bastante larga.

Según la fiscal, ambos “pronto enfrentarán todo el peso de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en cortes estadounidenses”, dejando claro que el proceso judicial se llevará a cabo bajo jurisdicción federal.

Estados Unidos habla de “narcotraficantes internacionales”

En su declaración, Bondi calificó a Maduro y a Flores como “presuntos narcotraficantes internacionales”, una denominación que refuerza la narrativa del gobierno estadounidense, que desde hace años vincula al régimen venezolano con redes del narcotráfico y organizaciones criminales transnacionales.

Este es el trino de la fiscal:

Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, have been indicted in the Southern District of New York. Nicolas Maduro has been charged with Narco-Terrorism Conspiracy, Cocaine Importation Conspiracy, Possession of Machineguns and Destructive Devices, and Conspiracy to Possess… — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) January 3, 2026

La fiscal general también agradeció públicamente al presidente Donald Trump, a quien atribuyó el liderazgo político de la operación. “Quiero agradecer al presidente Trump por tener el coraje de exigir rendición de cuentas en nombre del pueblo estadounidense”, escribió.

(Vea también: Nicolás Maduro, de conductor (infractor) de bus a líder socialista y… pirata del Caribe)

Además, extendió un reconocimiento a las fuerzas militares de Estados Unidos, a las que calificó como responsables de una “misión increíble y altamente exitosa” que permitió la captura de los acusados.

Escalada judicial y choque frontal con Caracas

El anuncio de Bondi se produce en medio de una escalada sin precedentes en la crisis entre Estados Unidos y Venezuela, marcada por denuncias de agresión militar, ruptura total del diálogo político y ahora una ofensiva judicial directa contra el jefe del régimen chavista.

El Distrito Sur de Nueva York es una de las jurisdicciones más relevantes del sistema judicial estadounidense para casos de crimen organizado, narcotráfico y terrorismo internacional, lo que subraya la gravedad de los cargos anunciados.

¿Por qué una invasión de Estados Unidos a Venezuela afectaría a Colombia?

El mandatario señaló que la política antidrogas de Estados Unidos, especialmente durante el gobierno de Donald Trump, ha procovado tensiones internacionales y podría tener como consecuencia “una posible invasión a la República de Venezuela”.