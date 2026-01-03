El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, aseguró que el país fue objeto de “la más criminal agresión militar” por parte del gobierno de Estados Unidos durante la madrugada de este 3 de enero de 2026, en un discurso dirigido al país y a la comunidad internacional.

“¡Pueblo heroico de Venezuela! ¡Soldados de la Patria! ¡Hijos e Hijas de Bolívar!”, inició el pronunciamiento del jefe de la cúpula castrense, quien afirmó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) informaba “al mundo entero” sobre lo que calificó como una invasión extranjera.

Según Padrino López, la operación incluyó el uso de helicópteros de combate enemigos, los cuales habrían disparado misiles y cohetes que impactaron en urbanizaciones de población civil, lo que obligó a las autoridades a levantar un balance preliminar de víctimas fatales y heridos, aún sin cifras oficiales confirmadas.

“Esta invasión representa el ultraje más grande que ha sufrido el país”, aseveró el ministro, quien sostuvo que la acción militar no solo tuvo como objetivo instalaciones estratégicas, sino que afectó directamente a la población civil.

Acusaciones contra Trump y denuncia ante organismos internacionales

En su declaración, Padrino López acusó directamente al gobierno estadounidense, en particular a la administración del presidente Donald Trump, de cometer una flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional.

El alto mando militar venezolano anunció que elevó “la más enérgica protesta” ante todos los organismos multilaterales internacionales, al considerar que lo ocurrido pone en riesgo la estabilidad de toda la región.

“La Venezuela libre, independiente y soberana rechaza con toda la fuerza de su historia la presencia de estas tropas extranjeras, cuyo único saldo es muerte, dolor y destrucción”, enfatizó el titular de Defensa.

Asimismo, rechazó la versión de que la acción militar esté enmarcada en una supuesta lucha contra el narcoterrorismo, al señalar que, según el gobierno venezolano, el verdadero objetivo sería forzar un cambio del gobierno, someter al país “a los designios espurios del imperialismo norteamericano” y apoderarse de recursos estratégicos.

Padrino insistió en que la agresión responde a una “insaciable codicia” por las riquezas de Venezuela y constituye una violación directa al derecho inalienable de la autodeterminación.

Decreto de conmoción exterior en Venezuela

Como respuesta a los hechos, Padrino anunció el decreto del Estado de Conmoción Exterior en todo el territorio venezolano, una figura legal que permite el empleo pleno de las capacidades operacionales de la FANB.

“Nuestra vocación es la paz, pero nuestra herencia es la lucha por la libertad. Nosotros, que extendemos la mano en hermandad, hoy cerramos el puño en defensa de lo nuestro”, expresó el funcionario, en un mensaje que combinó llamados a la resistencia con exhortaciones a mantener el orden interno.

Padrino López también instó a la población a evitar el pánico y el caos, al advertir que, en su concepto, esos escenarios favorecen a la fuerza invasora. “La desesperación es aliada del invasor; la cordura es el escudo de la patria”, dijo.

Reiteró que Venezuela mantiene una vocación de paz, pero recordó lo que definió como su herencia histórica de lucha. “Heredamos el coraje de los libertadores, quienes nos enseñaron que la dignidad no se negocia y que la patria es un valor supremo. Nos han atacado, pero no nos doblegarán”, concluyó.

¿Por qué una invasión de Estados Unidos a Venezuela afectaría a Colombia?

El mandatario señaló que la política antidrogas de Estados Unidos, especialmente durante el gobierno de Donald Trump, ha procovado tensiones internacionales y podría tener como consecuencia “una posible invasión a la República de Venezuela”.