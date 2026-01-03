La presión de Estados Unidos sobre Venezuela se intensificó de manera sostenida, con un objetivo claro: sacar del poder a Nicolás Maduro. Esta ofensiva escaló en los últimos meses con operaciones navales en aguas del Pacífico, dirigidas contra el narcotráfico, y alcanzó su punto más alto cuando el presidente Donald Trump calificó al régimen venezolano como una “organización terrorista” y ordenó un bloqueo petrolero.
En medio de esa escalada, Donald Trump aseguró públicamente que Nicolás Maduro fue capturado este sábado 3 de enero. El pronunciamiento elevó aún más la tensión política y militar en la región.
“Los Estados Unidos de América han llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado del país en avión”, indicó el mandatario en su cuenta de Truth Social.
¿Quién sería el nuevo presidente de Venezuela si cae Maduro?
Ante este escenario planteado por Trump y la salida de Maduro, comenzaron a circular nombres sobre una posible transición política. Entre ellos figuran Edmundo González, profesor y exembajador de Venezuela en Argentina, y la líder opositora María Corina Machado, reconocida internacionalmente.
Sobre este panorama, el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, indicó que el organismo estaría dispuesto a respaldar una eventual transición en Venezuela, aunque subrayó que el verdadero desafío radica en si el país y su población están preparados para un proceso de ese alcance.
El historiador y político colombiano Juan Carlos Flórez señaló que una transición implicaría retos profundos. A su juicio, una cosa es la unidad contra una dictadura y otra muy distinta el escenario posterior a su salida, cuando reaparecen las tensiones políticas internas y se impone la compleja tarea de reconstruir el país, sanar heridas y alcanzar acuerdos duraderos.
¿Por qué una invasión de Estados Unidos a Venezuela afectaría a Colombia?
El mandatario señaló que la política antidrogas de Estados Unidos, especialmente durante el gobierno de Donald Trump, ha procovado tensiones internacionales y podría tener como consecuencia “una posible invasión a la República de Venezuela”.
