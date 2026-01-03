Durante la madrugada de este sábado se registraron nuevas explosiones en distintos sectores de Caracas, acompañadas por el sobrevuelo de aeronaves, lo que elevó la tensión y la incertidumbre entre los habitantes de la capital venezolana. Los estallidos se escucharon en varias zonas de la ciudad y se prolongaron por varios minutos, según reportes conocidos de manera preliminar.

De acuerdo con Caracol Radio y de manera extraoficial, se conoció que una parte importante de las explosiones se habría concentrado en el Complejo Militar de Fuerte Tiuna, considerado una de las principales instalaciones estratégicas de las Fuerzas Armadas venezolanas. Este complejo alberga unidades militares, dependencias administrativas y áreas de comando, por lo que su mención como punto afectado ha generado especial preocupación.

Además de Fuerte Tiuna, residentes de sectores cercanos reportaron ondas expansivas y fuertes estruendos, mientras que en algunas zonas se percibieron interrupciones en el servicio de energía eléctrica, situación que aún no ha sido explicada oficialmente por las autoridades.

Los hechos se producen en un escenario de creciente tensión internacional, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refiriera públicamente a la posibilidad de ataques terrestres en Venezuela y reiterara que los días del presidente Nicolás Maduro en el poder “están contados”, declaraciones que han elevado la alerta en la región.

Hasta el momento, se habla de seis detonaciones; sin embargo, aún no existe un pronunciamiento oficial del Gobierno venezolano que confirme el origen de las explosiones, los daños ocasionados o si se registraron víctimas. Mientras tanto, el despliegue aéreo y los reportes desde puntos militares clave mantienen a Caracas en estado de máxima expectativa.

El vídeo más impresionante del bombardeo en Caracas hasta ahora: pic.twitter.com/7sKaq0s5Xx — Erick (@ErickSky) January 3, 2026

Noticia en desarrollo…

