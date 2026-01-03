Una serie de fuertes explosiones acompañadas de ruidos similares al sobrevuelo de aviones de combate se registró en la madrugada de este sábado en Caracas, lo que provocó alarma entre los habitantes de la capital venezolana.

Según constató un periodista de la AFP, los estallidos comenzaron alrededor de las 02:00 de la mañana, hora local, y continuaban al menos quince minutos después sobre distintos sectores de la ciudad.

De acuerdo con ese reporte, los sonidos eran comparables a los de aeronaves militares volando a baja altura, sin que en ese momento existiera un pronunciamiento oficial del Gobierno venezolano sobre el origen de las explosiones o la naturaleza de las maniobras aéreas.

Los hechos se presentan en un contexto de alta tensión política y militar, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara el despliegue de una flota de guerra en el Caribe y mencionara públicamente la posibilidad de acciones militares terrestres contra Venezuela. En declaraciones recientes, el mandatario estadounidense afirmó que los días del presidente Nicolás Maduro en el poder “están contados”.

Vídeo del momento de un bombardeo sobre la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, también llamada informalmente Base Aérea La Carlota, en Caracas, Venezuela. pic.twitter.com/bIi961b3q4 — Vloonk (@vloonk) January 3, 2026

Por su parte, Blu Radio informó que durante sobre las detonaciones y también registró que una parte de la ciudad permanece sin servicio de energía eléctrica, situación que incrementó la incertidumbre entre los ciudadanos durante las primeras horas del día.

Hasta el momento, las autoridades venezolanas no han entregado un balance oficial sobre daños, víctimas o el alcance real de los hechos, mientras crece la expectativa sobre un posible intento por derrocar a Nicolás Maduro.

#Atención A esta hora se reportan fuertes explosiones y sobrevuelo de aviones de combate en Caracas. Una parte de la ciudad está sin energía eléctrica. — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) January 3, 2026

¿Por qué una invasión de Estados Unidos a Venezuela afectaría a Colombia?

El mandatario señaló que la política antidrogas de Estados Unidos, especialmente durante el gobierno de Donald Trump, ha procovado tensiones internacionales y podría tener como consecuencia “una posible invasión a la República de Venezuela”.