Escrito por:  Redacción Mundo
Ene 3, 2026 - 2:05 am

Este sábado tres de enero el mundo se sacude con la noticia de un posible ataque al régimen de Nicolás Maduro. Agencias de noticias como AFP reportan explosiones y en redes sociales se observa el sobrevuelo de aviones.

Noticia en desarrollo….

¿Por qué una invasión de Estados Unidos a Venezuela afectaría a Colombia?

El mandatario señaló que la política antidrogas de Estados Unidos, especialmente durante el gobierno de Donald Trump, ha procovado tensiones internacionales y podría tener como consecuencia “una posible invasión a la República de Venezuela”.

