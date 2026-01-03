Con voz de angustia, y a la vez de esperanza frente a lo que puede venir para su país natal, esta venezolana le contó a este medio los minutos que vivió al tener contacto con su hermano, que le avisó sobre cómo fue la toma de Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro.

“Eso fue una locura. Mi hermano me llamó como a la 1:40 de la mañana y me dijo: “¡Hermanita, están bombardeando Caracas! Me quedé fría y, cuando vi la llamada, pensé que era otra cosa, no me imaginé que hubiese sido eso”, contó la ciudadana venezolana, que vive desde hace varios en Bogotá.

También contó cómo se vivieron los minutos después de enterarse de la captura de Maduro que, como a la mayoría de los venezolanos, los tomó con sorpresa.

En entrevista con este medio, esta abogada, que salió de su país hace varios años huyendo del régimen de Maduro, contó también lo que vivió uno de sus amigos, que vive en una zona ubicada a una hora de Caracas.

“Él (su amigo) contó que sintió como si hubiera temblado, cuando bombardearon”, describió.

También reconoció que no pudo quedarse tranquila hasta no saber que su papá estaba bien y estaba con otros familiares. Esto se dio sobre las 2 a.m.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro en Venezuela

El presidente Donald Trump anunció el sábado la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro tras un “ataque a gran escala” de Estados Unidos contra Caracas y otras regiones del país.

Se desconoce el paradero de Maduro, que gobernaba Venezuela desde 2013, así como el de su esposa Cilia Flores. La fiscal general estadounidense anunció este sábado cargos en su contra por narcotráfico y terrorismo.

Trump consideraba ilegítimo el poder del mandatario, acusado de cometer fraude en las elecciones de julio de 2024.

Maduro fue acusado formalmente de narcotráfico por la justicia estadounidense en 2020, y el departamento de Estado ofrecía una recompensa de 50 millones de dólares por información que condujera a su arresto.

“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue, junto a su esposa, capturado y sacado del país”, afirmó Trump en su red Truth Social.

¿Por qué una invasión de Estados Unidos a Venezuela afectaría a Colombia?

El mandatario señaló que la política antidrogas de Estados Unidos, especialmente durante el gobierno de Donald Trump, ha procovado tensiones internacionales y podría tener como consecuencia “una posible invasión a la República de Venezuela”.