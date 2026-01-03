Durante la emisión de Noticias Caracol, la periodista venezolana Andreina Solórzano hizo una reflexión personal y emotiva al referirse a la situación de su país, luego de conocerse los reportes sobre la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 en Caracas, en el marco de la operación militar ejecutada por fuerzas estadounidenses.

Según los informes difundidos durante la transmisión, el operativo incluyó bombardeos selectivos en diferentes puntos estratégicos del país y derivó en la aprehensión de Maduro y su esposa, Cilia Flores, en el Palacio de Miraflores.

Mientras el noticiero presentaba testimonios de ciudadanos venezolanos residentes en Bucaramanga, varios de ellos manifestaban que se estaban preparando para regresar a su país ante el nuevo escenario político e institucional. Los reportes recogían sentimientos encontrados de esperanza, incertidumbre y expectativa frente a los hechos ocurridos durante la madrugada.

Al regresar al estudio, el director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, destacó que muchos venezolanos continúan profundamente aferrados a sus raíces, a su identidad y a la idea de volver a su territorio, aun cuando durante años se han visto forzados a migrar. En ese contexto, Andreina Solórzano intervino para subrayar que, en la mayoría de los casos, nadie abandona su tierra por gusto, sino por necesidad.

“Caramba, es que nadie sale de su tierra por gusto. Lo mismo ocurre con los colombianos que han tenido que salir de su país: el mayor anhelo siempre es regresar. Para muchos, lo que está ocurriendo representa una luz de esperanza”.

Durante su intervención, Solórzano expresó que, para muchos venezolanos en el exterior, los acontecimientos de las últimas horas han sido interpretados como una posible luz de esperanza, aunque insistió en que el panorama sigue siendo complejo y marcado por la incertidumbre. Subrayó que aún es prematuro afirmar que los hechos constituyan un cambio definitivo de régimen o una transformación estructural del modelo político vigente en Venezuela.

Tanto Solórzano como Vargas coincidieron en que el país atraviesa un momento delicado, en el que confluyen emociones intensas, expectativas sociales, tensiones políticas y riesgos humanitarios y en la espera del mensaje del presidente Donald Trump.

Momento exacto del ataque de Estados Unidos a Venezuela

En imágenes grabadas por distintas personas se muestra el momento del ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El hecho generó un aumento inmediato de la tensión política y diplomática entre ambos países, según reportes oficiales y testimonios difundidos en redes sociales.