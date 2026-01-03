En distintos videos grabados por residentes venezolanos y difundidos en redes sociales se observa el momento en que se registraron explosiones y movimientos aéreos durante la madrugada del sábado 3 de enero en Caracas y otras zonas de Venezuela, en medio de lo que testigos describieron como un operativo militar que elevó de manera inmediata la tensión política y diplomática entre Venezuela y Estados Unidos.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Cayó Nicolás Maduro: Donald Trump confirmó que fue capturado y extraído desde Venezuela)

Las imágenes muestran detonaciones, destellos en el cielo y el sobrevuelo de aeronaves no identificadas, mientras múltiples usuarios reportaban ruidos constantes y vibraciones en edificaciones cercanas en la madrugada de este sábado.

Lee También

De acuerdo con estos reportes ciudadanos, las explosiones sacudieron diversos sectores de la capital venezolana. Entre los puntos señalados se encuentran Fuerte Tiuna —el principal complejo militar del país, ubicado al oeste de Caracas— y la base aérea de La Carlota. En varios videos se escucha a habitantes expresar preocupación mientras graban desde sus ventanas y describen el sonido de aeronaves que vuelan en formación sobre la ciudad.

En paralelo, se difundieron versiones que señalaron que fuerzas de élite de Estados Unidos capturaron al mandatario venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, quienes habrían sido trasladados a EE. UU. Aunque estas informaciones circularon ampliamente en plataformas digitales, autoridades estadounidenses no se habían pronunciado oficialmente al respecto, mientras el gobierno venezolano acusó al expresidente Donald Trump de una “agresión” y elevó el tono de su denuncia internacional.

Ante el clima de incertidumbre, la televisión estatal difundió un comunicado atribuido al liderazgo del gobierno, en el que se convocó a la movilización popular y se anunció la declaración del Estado de Emergencia en todo el territorio nacional. El mensaje hizo referencia a la defensa de la soberanía y a la activación de estructuras civiles y militares en respuesta a los hechos reportados durante la madrugada.

Testimonios recogidos en zonas cercanas a los puntos de mayor impacto describen momentos de temor y desconcierto. Francis Peña, comunicadora de 29 años residente en Caracas, relató que se despertó sobresaltada al escuchar los ruidos: “No veo las explosiones, pero escucho los aviones”, indicó. Una mujer pensionada de 67 años afirmó haber percibido detonaciones desde las dos de la mañana, acompañadas de vibraciones en puertas y ventanas, por lo que decidió resguardarse en una habitación interior de su vivienda.

En el sector de El Valle, próximo a Fuerte Tiuna, Emmanuel Parabavis, de 29 años, describió los sonidos como “una ametralladora, como en defensa contra los bombarderos”, señalando a AFP que las explosiones y disparos se percibían de manera intermitente mientras las aeronaves continuaban sobrevolando el área.

Las imágenes, testimonios y reportes difundidos durante las horas posteriores reflejan un ambiente de profunda tensión y expectativas frente al desarrollo de los acontecimientos y sus eventuales repercusiones en el escenario político y militar del país.

¿Por qué una invasión de Estados Unidos a Venezuela afectaría a Colombia?

El mandatario señaló que la política antidrogas de Estados Unidos, especialmente durante el gobierno de Donald Trump, ha procovado tensiones internacionales y podría tener como consecuencia “una posible invasión a la República de Venezuela”.