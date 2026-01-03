María Corina Machado apareció en la mañana de este sábado, 3 de enero, con un comunicado lleno de ilusión, esperanza y fe por lo que se viene para Venezuela luego de la captura de Nicolás Maduro, quien fue detenido por Estados Unidos en Caracas, tras unos bombardeos por parte de aeronaves estadounidenses.

“Venezolanos, llegó la hora de la libertad”, escribió Machado en su comunicado.

Según María Corina Machado, ganadora del Nobel de Paz, ahora lo que sigue es que Edmundo González, quien fue elegido como presidente de Venezuela en las pasadas elecciones, asuma de inmediato, siendo reconocido como tal por la Fuerza Armada Nacional y todos los militares que la conforman.

Además, aseguró que es momento de “poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa”, recordando la salida masiva de venezolanos hacia países como Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y España, entre muchos otros.

Dicho comunicado fue redactado desde una locación desconocida, pues María Corina Machado logró fugarse de Venezuela hace unas semanas para recibir su Nobel de Paz en Oslo, Noruega, dejando atrás la persecución que enfrentaba por el régimen venezolano.

En ese momento de la fuga, en el que se reencontró con su familia, sufrió de alguna fractura y por eso tuvo que ser atendida por los médicos en Europa, pero desde entonces se desconoce en qué país se ubicó y bajo qué condiciones.

Lo que sí es cierto es que con esta captura se ve un pronto regreso a Venezuela por parte de la líder de la oposición, siempre y cuando también se logre detener tanto a Diosdado Cabello como a Padrino, que son piezas muy fuertes en el régimen venezolano del que venía siendo líder Nicolás Maduro.

Momento exacto del ataque de Estados Unidos a Venezuela

En imágenes grabadas por distintas personas se muestra el momento del ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El hecho generó un aumento inmediato de la tensión política y diplomática entre ambos países, según reportes oficiales y testimonios difundidos en redes sociales.