El presidente Gustavo Petro no ha dejado de lado la tensión que atraviesan Estados Unidos y Venezuela sobre el petróleo y, de paso, ha aprovechado para invitar a la Nobel de Paz, María Corina Machado, para dialogar sobre la coyuntura.

En la red social X, el primer mandatario empezó por citar a quienes defienden que los yacimientos petrolíferos en territorio venezolano pertenecen al Estado venezolano y que afirmaciones de Trump sobre robo de petróleo de Estados Unidos “carece de fundamento”.

(Vea también: Maduro teme intervención de EE. UU. y pide apoyo militar de Colombia: "La unión perfecta")

Petro sostuvo que las decisiones adoptadas bajo ese principio no pueden calificarse como actos de despojo, sino como medidas soberanas respaldadas por los ordenamientos jurídicos y por la voluntad popular expresada en las urnas. En ese sentido, señaló que las críticas que surgen frente a este modelo responden a una “falta de entendimiento total” entre legislaciones distintas, las cuales, dijo, deben ser respetadas entre pueblos soberanos.

En EEUU el propietario del subsuelo es el propietario del suelo En América Latina el propietario del subsuelo es la Nación por orden Constitucional. Así también es en Colombia Sustentar medidas soberanas sobre la propiedad de la Nación no es robo. Aquí lo que surge es una… https://t.co/G12wmlZ6Mm — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 18, 2025

(Vea también: "No nos intimidan": Venezuela responde con tono desafiante a ofensiva de Estados Unidos)

El jefe de Estado comparó esta situación con episodios históricos y aseguró que, bajo esa misma lógica, México podría reclamar territorios como Texas, California, Florida y Nuevo México, al recordar que hicieron parte de su territorio y fueron incorporados a Estados Unidos tras conflictos armados. Con este ejemplo, Petro enfatizó la necesidad de abordar las relaciones internacionales desde el respeto mutuo y la autodeterminación.

Petro invita a María Corina Machado a “bailar vallenato”

El presidente reiteró una invitación a la Nobel de Paz para visitar Colombia y exponer libremente sus ideas. “A la señora Corina, que invito a venir físicamente a Colombia a dictar su conferencia libremente, podría subirse y bailar en la tarima un buen vallenato o una cumbia o un porro pelayero, y hablar conmigo de la paz del Caribe y no de invasiones”, dijo el jefe de Estado.

Finalmente, el mandatario evocó la figura de Simón Bolívar, al recordar que este 17 de diciembre se conmemora el aniversario de su fallecimiento y con más mensajes a Machado. “Bolívar, hoy 17 de diciembre, día de su fallecimiento, se lo agradecería. No creo que Bolívar aceptara invasiones a su Patria, pero sí, a la hora de morir, pidió la paz y la unión para la Patria Grande”, concluyó.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.