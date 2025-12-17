En medio de ese escenario, el régimen venezolano lanzó un mensaje recio: “no nos intimidan”, frase con la que Caracas rechazó lo que considera amenazas “burdas y soberbias” provenientes de Washington.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: “Muy pronto”: la frase de Trump que disparó tensión sobre operaciones terrestres en Venezuela)

La alarma se encendió luego de que el periodista Tucker Carlson asegurara que el presidente estadounidense Donald Trump haría un anuncio de alto impacto sobre una eventual guerra contra Venezuela.

Durante una entrevista con el analista político Andrew Napolitano, Carlson afirmó que miembros del Congreso habrían sido informados de que “se avecina una guerra” y que el propio mandatario lo comunicaría en un discurso programado para las 9:00 de la noche.

Lee También

Aunque Carlson aclaró que no tenía certeza absoluta, el tono de sus palabras causó revuelo inmediato, especialmente porque se producen en un contexto de presión militar creciente sobre el país suramericano.

Tensión entre Venezuela y Estados Unidos en el Caribe

En semanas recientes, aviones de combate y drones de vigilancia estadounidenses se han acercado a las costas venezolanas, movimientos que Caracas interpreta como una señal inequívoca de intimidación. A esto se suma el despliegue militar ordenado por Trump en agosto en el Caribe y el Pacífico, oficialmente bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

Sin embargo, Nicolás Maduro insiste en que el verdadero objetivo de Washington es forzar su salida del poder y apropiarse de las riquezas venezolanas, particularmente del petróleo.

Hasta ahora, la Casa Blanca no ha confirmado oficialmente un anuncio de guerra, por lo que las declaraciones de Carlson han sido tomadas como una advertencia basada en información que —según él— circula en los pasillos del poder en Washington.

La respuesta venezolana no tardó. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, acompañado del alto mando militar, aseguró que el país no caerá en provocaciones y lanzó un mensaje directo al gobierno estadounidense.

“Le decimos al gobierno norteamericano y a su presidente que no nos intimidan sus burdas y soberbias amenazas”, afirmó Padrino, reforzando la narrativa de resistencia que el chavismo ha utilizado históricamente frente a la presión internacional.

La escalada también tiene un fuerte componente económico. El pasado 10 de diciembre, militares estadounidenses incautaron un buque cisterna sancionado por el Departamento del Tesoro que había zarpado de Venezuela cargado de crudo. Estados Unidos se quedó con el barco y su carga, estimada entre uno y dos millones de barriles de petróleo.

Lee También

El gobierno de Maduro calificó la operación como un “robo descarado” y acusó a Trinidad y Tobago de haber colaborado en la incautación. Washington, por su parte, defendió la medida como parte del cumplimiento de las sanciones.

Poco después, Trump anunció un bloqueo a todos los buques petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela, una decisión que Caracas tachó de “irracional” y de “grotesca amenaza”.

Por ahora, la región observa con preocupación un pulso que combina rumores de guerra, despliegue militar y sanciones petroleras, y que mantiene a Venezuela y Estados Unidos en uno de los momentos más tensos de su ya deteriorada relación.

¿Por qué una invasión de Estados Unidos a Venezuela afectaría a Colombia?

El mandatario señaló que la política antidrogas de Estados Unidos, especialmente durante el gobierno de Donald Trump, ha procovado tensiones internacionales y podría tener como consecuencia “una posible invasión a la República de Venezuela”.