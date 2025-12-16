El presidente Gustavo Petro sí terminó llamando “dictador” a Nicolás Maduro y lo hizo en medio de un fuerte cruce en redes sociales con la periodista Patricia Janiot, quien lo cuestionó públicamente, por lo que consideró un doble rasero en sus posturas internacionales.

La conversación se encendió luego de un mensaje de Janiot en el que criticó que Petro calificara de “nazi” y “fascista” al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, mientras —según ella— evitaba referirse en los mismos términos al mandatario venezolano.

La respuesta del jefe de Estado colombiano no tardó y, aunque rechazó una de las acusaciones centrales de Janiot, sí utilizó un calificativo que hasta ahora había evitado de manera directa. “Maduro es dictador por concentrar poderes”, afirmó Petro, marcando una postura explícita sobre el modelo político venezolano.

Qué dijo Petro sobre el narcotráfico y Maduro

Sin embargo, el mandatario negó que exista evidencia de que Maduro sea un “narco”, señalando que esa afirmación hace parte de una “narrativa de los Estados Unidos”.

Maduro es dictador por concentrar poderes, no hay ninguna evidencia en Colombia que sea narco. Esa es narrativa de los EEUU. Kast es hijo y creyente de los Nazis. Pertenece a la generación alemana que escapó de Alemania no por salvarse de Hitler sino por salvarse de la derrota de… https://t.co/63CJodbCrg — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 17, 2025

En el mismo mensaje, Petro volvió a cargar contra Kast y fue más allá al señalar su origen ideológico. “Kast es hijo y creyente de los nazis. Pertenece a la generación alemana que escapó de Alemania no por salvarse de Hitler, sino por salvarse de la derrota de Hitler”, escribió el presidente, profundizando una polémica que ya había provocado reacciones en Colombia y Chile.

El cruce dejó dos mensajes claros: por primera vez, Petro calificó sin matices a Maduro como dictador, aunque tomó distancia de otras acusaciones, y reafirmó su dura postura frente al nuevo mandatario chileno, alimentando un debate que ya traspasó el terreno diplomático y se instaló de lleno en la arena política regional.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

