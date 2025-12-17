Gustavo Petro felicitó al Atlético Junior de Barranquilla por su título número 11 en la Liga BetPlay II 2025, tras la victoria global de 4‑0 frente a Deportes Tolima.

A través de un video grabado por el ministro del Interior, Armando Benedetti, conocido hincha del equipo, el presidente le envió un mensaje al club, a sus hinchas y jugadores por su nueva estrella.

“Felicitaciones otra vez. Ojalá el Junior sea de su hinchada, pero demuestra calidad y nos interesa mucho como caribeños que el Junior gane. En esa medida felicito a todo el equipo, a sus jugadores, que son los verdaderos constructores de ese triunfo, y a sus familias. Les deseo una feliz Navidad.”

Aunque Benedetti no aparece en la grabación, se escucha que es él quien le pregunta al mandatario: ¿Qué le va a decir al Junior? Además, al final del video se vuelve a escuchar la voz del funcionario.

Armando Benedetti celebró el nuevo título de Junior de Barranquilla

La felicitación presidencial se produjo la misma noche del martes, en medio de la celebración por el campeonato alcanzado por el club barranquillero. Benedetti también fue protagonista en las celebraciones.

A través de sus redes sociales, expresó su entusiasmo por el desempeño del equipo, resaltando la participación de figuras clave como José Enamorado, quien anotó los goles decisivos en la final frente a Deportes Tolima, y reconoció la labor del entrenador Alfredo Arias en la consecución del campeonato.

Golazo de Enamorado! JUNIOR A UN PASO DE LA GLORIA! 🦈🔴⚪️ pic.twitter.com/TO5blSMjDd — Armando Benedetti (@AABenedetti) December 17, 2025

