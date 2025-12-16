El Junior de Barranquilla se consagró campeón de la Liga BetPlay luego de vencer al Deportes Tolima con un contundente 4-0 en el marcador global, un resultado que dejó celebrando a los hinchas ‘tiburones’ y, como ya es costumbre, desató una ola de memes en redes sociales.

(Vea también: [Video] Jugador del Tolima se echó al hombro al Junior en la final e imagen se hizo viral)

El cierre de la final en el estadio Manuel Murillo Toro fue el escenario perfecto para que los usuarios no dejaran pasar la oportunidad de bromear con el equipo ‘pijao’, que no logró reaccionar pese a jugar en casa y con el apoyo de su gente.

En plataformas como X, los usuarios compartieron imágenes y videos haciendo referencia al abultado marcador, comparaciones con “paseos”, “clases magistrales” y hasta memes de despedida anticipada del título para el Tolima.

Ni en casa se salvó el Tolima

Uno de los aspectos más comentados en redes fue que el Junior celebró el título en territorio ajeno, lo que avivó aún más las burlas. Los memes hicieron énfasis en que el ‘tiburón’ ganó tranquilo en Ibagué y levantó la copa sin mayores sobresaltos.

Estos son algunos de los memes:

Junior con Tolima en toda la final pic.twitter.com/1zeuUN77aL — Jecontento (@ContentJuan) December 17, 2025

El pecho de los jugadores del Tolima cuando juegan una final pic.twitter.com/rNhuYrcNl2 — Jecontento (@ContentJuan) December 17, 2025

TOLIMA 0 (0) JUNIOR 1 (4)

ENAMORADO DE LA FINAL pic.twitter.com/Miu8KuKHpe — JOSE MARTIN RIPOLL GUZMAN (@DatosRipoll) December 17, 2025

el deportes tolima cada vez que juega una final pic.twitter.com/mqc5hWdLfP — andres c martinez 🏠 (@andriu0818) December 13, 2025

El Tolima cada vez que juega una final. pic.twitter.com/85w4VozdXV — Gabriel Moreno (@GABOGOTA) December 17, 2025

los tres idiotas que pierden una final con el tolima pic.twitter.com/BdV0JBEjg2 — Mat (@matalejo_23) December 17, 2025

Para los que no vieron la final entre Junior y Tolima, aquí un resumen ejecutivo 🫣… Este y más momentos, siempre el deporte, en https://t.co/wBIVI9AOFB pic.twitter.com/QUCn7LjMJC — Pulzo (@pulzo) December 17, 2025

