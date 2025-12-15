Así como surgieron alertas por los precios de las boletas del Mundial, el partido de Bayern Múnich contra Mainz, en el que no estuvo Luis Díaz, desembocó en un llamado de atención.

Así lo remarcó el diario alemán Bild al referirse a un problema sobre el que el capitán del equipo, Joshua Kimmich, puso el dedo en la llaga porque han arrancado con desventaja y eso volvió a suceder en el último empate 2-2 en Bundesliga.

“¡Kimmich da la voz de alarma sobre el déficit!”, tituló Bild sobre el reciente rendimiento del club bávaro durante los últimos dos meses, realidad que estalló con el último de los partidos disputados por el equipo.

El defensa soltó una frase tajante en la que expresó su inconformidad debido a que en 6 de los últimos 8 partidos oficiales, Bayern Múnich estuvo abajo del marcador en algún momento tanto a nivel local como internacional.

“Hemos estado en desventaja muy a menudo en las últimas semanas”, señaló Kimmich, en una situación que se vivió de nuevo en medio de la ausencia de Díaz en el torneo local.

De hecho, uno de esos juegos fue la derrota de Bayern Múnich contra Arsenal en Champions, donde el colombiano quedó por fuera después de la sanción que tuvo por la expulsión contra PSG.

El tema quedó sobre la mesa como una autocrítica que no pasó desapercibida y que, con el regreso del jugador de Selección Colombia en su momento, debe ser ajustado con miras al remate de la temporada.

¿Cuándo regresa Luis Díaz a jugar con Bayern Múnich?

Luis Díaz estaría afuera del Bayern Múnich hasta enero de 2026 para su regreso completo tras el descanso y la pausa de fin de año, aunque estas todavía no han sido confirmadas oficialmente por el club.

El cuerpo técnico del Bayern, liderado por Vincent Kompany, ha decidido darle a Díaz unos días de descanso después de una temporada intensa. Esto significa que no ha jugado en algunos compromisos recientes pero se espera que vuelva a estar disponible físicamente y competitivo para la segunda mitad de la temporada.

El extremo colombiano ha tenido minutos de regularidad esta temporada 2025-26 desde que llegó procedente del Liverpool en julio de 2025. Sin embargo, no jugará en algunos partidos actuales por razones disciplinarias.

En diciembre de 2025, Díaz no estuvo disponible en el partido de Bundesliga contra el Mainz debido a una sanción por acumulación de tarjetas amarillas, ya que recibió la última amonestación en la jornada anterior. Esta sanción lo obliga a no jugar temporalmente mientras cumple el reglamento del campeonato alemán.

Además de esta suspensión en la liga local, el colombiano también fue sancionado por la UEFA en la Champions League después de recibir una tarjeta roja en un partido contra el Paris Saint-Germain.

Originalmente fue castigado con tres partidos de suspensión en Champions, pero tras la apelación del Bayern, la sanción fue reducida a dos encuentros, lo que le permite estar disponible nuevamente en esa competición más adelante, posiblemente con el inicio del nuevo año o cuando el Bayern enfrente al Union Saint-Gilloise en la fase de grupos.

¿Cómo va Bayern Múnich en Bundesliga y en Liga de Campeones?

En la Bundesliga 2025-26, el Bayern Múnich es líder de la clasificación con un récord muy positivo. Según la tabla más reciente disponible, el equipo suma 38 puntos después de 14 partidos, con 12 victorias y 2 empates, y aún no ha registrado derrotas en la liga esta temporada.

Esto lo mantiene primero en la tabla, con una ventaja significativa sobre sus perseguidores, como el Leipzig y el Dortmund, que tienen 29 puntos cada uno. Los bávaros también han marcado muchos goles y mantienen una superioridad clara en el torneo local.

En su partido más reciente, el Bayern empató 2-2 contra el Mainz 05, con un penal tardío convertido por Harry Kane que evitó la derrota en casa. Este empate no afectó su liderazgo, aunque mostró que el equipo puede sufrir en algunas fases del juego.

Respecto a la UEFA Champions League 2025-26, el Bayern Múnich también está teniendo un desempeño sólido dentro de la fase de liga (fase de grupos reformada). En una de sus últimas presentaciones, consiguió una victoria importante por 3-1 ante el Sporting CP, remontando en una fase crucial del torneo y mostrando fortaleza en ataque.

Según la clasificación oficial disponible de la Uefa para esta temporada, el Bayern se encuentra bien posicionado para avanzar a la fase final del torneo continental, aunque no lidera de forma absoluta en su grupo.

