Mientras que James Rodríguez anda feliz con nuevo equipo, la situación para Luis Díaz se ha tornado cada vez más complicada con Bayern Múnich debido a un problema grande para él y su club.

Sigue a PULZO en Discover

Los directivos de la institución bávara siguen con la incertidumbre de la apelación que hicieron a la sanción que recibió el colombiano luego de la expulsión por la falta contra el marroquí Achraf Hakimi, del Paris Saint-Germain.

“Según informes, el campeón histórico aún no ha recibido respuesta a su solicitud inmediata. Esta situación desconcierta a los responsables. La impaciencia crece; después de todo, su próximo partido de la Champions League ya está programado para el próximo martes. El Bayern se enfrentará entonces al Sporting de Lisboa”, indicó el portal especializado Sport1.

La situación se presentó el pasado 4 de noviembre de 2025 en el partido por el mencionado torneo, por lo que los cuestionamientos después de la medida del club alemán salieron a flote en medio de estas circunstancias.

Lee También

“Esta espera forma parte de una serie de retrasos que el Bayern de Múnich ha tenido que soportar por parte de la UEFA en el caso Díaz. Cabe recordar que, dos semanas y media después del partido, el Bayern se enteró de que el jugador de 28 años sería suspendido tres partidos por su falta sobre la estrella del PSG, Achraf Hakimi”, agregó el medio.

Esta realidad se suma a otro dolor de cabeza de Bayern con Harry Kane, en tema que tiene en alerta a uno de los más poderosos de Europa por la realidad con sus dos grandes figuras en el ataque.

¿Cuántas fechas de sanción tiene Luis Díaz en Champions?

Luis Díaz fue sancionado con tres fechas de suspensión por parte de la UEFA debido a su expulsión en la Champions League, según informó la organizacion rectora del fútbol europeo.

Esta drástica decisión se tomó a raíz de una fuerte falta cometida sobre el lateral del Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, durante el partido que disputó el Bayern Múnich el pasado 4 de noviembre de 2025.

La UEFA calificó la acción como “juego brusco grave”, lo que motivó que el castigo superara la sanción automática de un partido que se aplica a toda expulsión.

El cuerpo técnico como la dirigencia del Bayern Múnich esperaban que la sanción fuera únicamente de una jornada, por lo que el castigo tiene en vilo al tradicional club bávaro.

La sanción implica que el colombiano se perderá tres compromisos de la fase liguilla de la Champions League 2025/2026. Los partidos que Díaz se pierde son el encuentro contra el Arsenal, que ya se jugó el 26 de noviembre, el duelo en casa contra el Sporting Lisboa, programado para el 9 de diciembre, y el enfrentamiento contra el Union Saint-Gilloise, que se disputará el 21 de enero de 2026.

Cabe destacar que el Bayern Múnich, a través de sus directivos, solicitó a la UEFA la justificación por escrito de la resolución y presentó un recurso de apelación ante lo que consideran un castigo desproporcionado.

No obstante, al 4 de diciembre de 2025, el club seguía sin recibir respuesta de la confederación, lo que ha provocado impaciencia, ya que la ausencia de Díaz supone un desafío importante en la recta final de la fase de grupos, especialmente por su impacto en el ataque del equipo bávaro.

¿Cuál es el próximo partido de Bayern Múnich?

El próximo partido de Bayern Múnich será el sábado 6 de diciembre de 2025 en condición de visitante contra el VfB Stuttgart por la jornada número 13 de la Bundesliga 2025/2026. Este partido es de alta importancia, ya que el club alemán, aunque líder, busca consolidar su racha invicta en la Bundesliga.

Este juego llega después de su enfrentamiento contra el Union Berlín por la Copa de Alemania, que tuvo lugar el miércoles 3 de diciembre de 2025 y terminó con una victoria del Bayern por 3-2.

Posteriormente, el equipo de Múnich tendrá un compromiso clave en el ámbito internacional. El siguiente encuentro programado es el martes 9 de diciembre de 2025, cuando recibirá al Sporting Club de Portugal en el Allianz Arena. Este partido es crucial porque corresponde a la última jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League.

El exigente calendario del equipo, que alterna entre la Copa DFB, la Bundesliga y la Champions League en un corto periodo de tiempo, supone un gran desafío para el club en el cierre de año, obligando al técnico a gestionar estratégicamente la plantilla para afrontar tanto el duelo liguero contra el Stuttgart como el decisivo partido europeo.

* Pulzo.com se escribe con Z