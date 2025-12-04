Deportes Tolima aseguró su clasificación a la final de la Liga BetPlay 2025-2 con una fecha de anticipación, luego de empatar con el Atlético Bucaramanga en condición de visitante, sumar 11 puntos y quedar inalcanzable en la tabla de posiciones, ya que si bien solo le saca tres puntos al ‘Leopardo’, tiene la ventaja deportiva del punto invisible y por eso ya aseguró su puesto en la fase decisiva.

Sin embargo, más allá del resultado, hubo una situación que llamó mucho la atención y fue la de la celebración de los jugadores, pues todos cogieron un balón y se lo llevaron hasta el camerino.

Esta situación se debe a que en la fecha 2 de los cuadrangulares, cuando se empató 0-0 en el Manuel Murillo Toro de Ibagué, el técnico del conjunto santandereano Leonel Álvarez dijo que la posesión no le importaba y que incluso los jugadores rivales se podían llevar los balones a la casa si querían. Estas fueron sus declaraciones:

“Tolima tuvo más el balón, que se lo lleven para la casa. En ningún momento sufrimos el partido; tuvimos las mejores acciones y hubo momentos en los que los sometimos”, afirmó Leonel Álvarez. pic.twitter.com/bs39i8HmPn — Iván Lozano (@IvanLDeportes) November 23, 2025

Ante esto, apenas terminó el encuentro en Bucaramanga, los futbolistas tomaron un balón, se tomaron la foto y algunos se lo llevaron, mientras que otros decidieron patearlo alto en modo de celebración.

⚽️ Los jugadores de Deportes Tolima celebraron el pase a la gran final LLEVÁNDOSE EL BALÓN. ⚠️ ¿Por qué? En la fecha 2, Leonel Álvarez dijo: “Si Tolima tuvo más el balón que nosotros, pues que se lo lleven para la casa entonces.” SE LA COBRARON… 😅 pic.twitter.com/IxVD6TztWd — Toque Sports (@ToqueSports) December 4, 2025

Es más, Lucas González, técnico del Deportes Tolima, no solo se llevó un balón, sino en la salida del estadio se le vio con toda la tula, en donde bromeó un poco, pero siguió su camino con mucha seriedad.

Y al final Lucas González le hizo caso a Leonel, no se llevó un balón, sino una tula completa de balones y el pase a la gran final del FPC a Ibagué pic.twitter.com/3gmsRkFoeV — Iván Lozano (@IvanLDeportes) December 4, 2025

Lo cierto es que en Ibagué hay mucha ilusión por una nueva final en el fútbol profesional colombiano, teniendo en cuenta que ahora esperará rival que saldrá del grupo A, en el que tanto Nacional como Junior, América y hasta Medellín todavía tienen posibilidades matemáticas de avanzar.

