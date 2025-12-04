Un nuevo episodio de violencia sacudió a la localidad de Fontibón en la noche del miércoles 3 de diciembre. De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, un hombre fue asesinado con arma de fuego en el sector de Modelia hacia las 10:30 p. m., en hechos que hoy son materia de investigación.

El teniente coronel Julio César Botero Botero, oficial de guarnición, confirmó que la víctima se desplazaba en motocicleta al momento del ataque. El vehículo quedó en la escena y hace parte del material que está siendo analizado por los investigadores.

Botero indicó que, por ahora, no ha sido posible contactar a los familiares del fallecido, y que los uniformados continúan verificando las circunstancias que rodearon el crimen. “Estamos tratando de establecer cuáles fueron los móviles alrededor de este homicidio”, señaló.

Ante la gravedad del caso, la institución dispuso un equipo especializado de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) para adelantar las primeras diligencias. Estas labores incluyen la recopilación de testimonios, revisión de cámaras de seguridad y análisis del material encontrado en el sitio.

“Se está realizando la recolección de pruebas testimoniales y de material que nos permita identificar y capturar a los responsables”, agregó el oficial.

Mientras avanzan las pesquisas, la zona permanece acordonada y bajo custodia policial. Las autoridades esperan consolidar información clave que permita esclarecer lo ocurrido y dar con los autores del asesinato

