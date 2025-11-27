Sobre la tarde de este jueves 27 de noviembre fue asesinado en Popayán Rafael Granados Rueda, un teniente coronel del Ejército Nacional. El militar se desplazaba en un carro blanco, cuando fue abordado por unos sicarios en moto que lo atacaron a tiros. La institución aseguró que el alto oficial ni siquiera pudo defenderse.

“Condenamos el asesinato indiscriminado de nuestro teniente coronel Rafael Granados Rueda, ocurrido en Popayán, mientras se encontraba en estado de indefensión“, dijo el Ejército a través de ‘X’.

A su vez, se reforzó un operativo de seguridad para detener a los responsables del sicariato ocurrido entre el Colegio Champagnat y la glorieta de La Toscana, de la capital caucana.

El teniente coronel se estrelló contra un muro cerca de las casas fiscales cuando intentó esquivar las balas que impactaron contra su integridad. Aunque alcanzó a ser auxiliado y una ambulancia llegó al lugar para llevarlo a un centro asistencial, falleció por la gravedad de sus heridas.

Videos que registraron los momentos después del ataque y que subieron a redes sociales mostraron una de las ventanas del vehículo destrozada por los impactos de bala. Mientras, paramédicos y otros militares trataban de detener el sangrado de Granados Rueda, quien llevaba puesto su uniforme del Ejército.

En el lugar también habían varios testigos, impactados por la situación que ocurrió. Por su parte, la institución militar expresó condolencias a los familiares y amigos de la víctima.

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

