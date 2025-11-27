Este caso se conoce horas más tarde del crimen de María Mora, una teniente del Ejército que fue asesinada por su expareja (también militar) en un parqueadero del Cantón Norte en Bogotá.

Sobre el fallecimiento de Benítez, se sabe que la militar bogotana estaba de vacaciones y viajó el pasado 11 de octubre a Cartagena con una amiga. El 16 de octubre cayó desde el piso 18 del edificio Urbin 48, en el barrio Torices. Inicialmente, las autoridades plantearon la hipótesis de un suicidio, pero la familia rechaza esta versión.

Su madre relató que ese día habló dos veces con Leidy. En la mañana la joven parecía tranquila, pero en la tarde se escuchaba agitada, con voces alrededor y diciendo que no se sentía bien, antes de cortar la llamada.

Luego, no volvió a contestar. Esa misma noche, la familia fue informada de su muerte. Al llegar a Cartagena, la madre recopiló videos en los que asegura ver a su hija intentando alejarse de alguien, detalla Noticias Caracol.

Además, se enteró de que, antes del incidente, Leidy había estado en otro piso con dos extranjeros y la amiga, resaltó ese medio.

La madre desconfía de esta acompañante, quien le dijo que la joven estaba “poseída por un espíritu”. Señala también señales en el cuerpo que no coinciden con un suicidio. La Fiscalía ahora investiga el caso como homicidio, mientras la familia pide que se esclarezca la verdad.

