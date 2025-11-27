Una tragedia sucedió en la noche del miércoles 26 de noviembre, cuando un capitán que fue identificado como Pablo Masmela le disparó a su expareja, a la teniente María Mora, también del Ejército, que estaba en Bogotá para asistir al concierto de Beéle.

Todo sucedió en el parqueadero del Cantón Norte, donde se escucharon cinco disparos. Los cuerpos de las dos personas quedaron al interior del vehículo y, según información de Blu Radio, este carro gris pertenecía a la teniente.

De hecho, esa misma emisora contó que hay una tercera persona que podría saber todo lo que llevó a este trágico suceso. Se trata de un teniente que iba a asistir con la teniente Mora al concierto y que estaba cerca del vehículo esperándola para irse. Hasta el momento, esta persona no ha hablado.

Sobre la relación de Masmela y Mora no hay mucha claridad. Desde la Procuraduría señalaron que investigarán si ya se había hecho alguna denuncia informando algunos hechos de maltrato hacia la teniente por parte del capitán.

Este hecho de sangre pone sobre la lupa, una vez más, la importancia de la salud mental entre los miembros del Ejército. El capitán Masmela tenía un largo recorrido en la institución y, de hecho, había terminado el curso para convertirse en mayor del Ejército.

El hecho ha enlutado a las Fuerzas Militares y se espera que con las próximas investigaciones se pueda llegar a una conclusión sobre qué fue lo que pasó en este caso.

