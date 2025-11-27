Dos oficiales del Ejército Nacional murieron en un hecho ocurrido en el Cantón Norte de Bogotá, en circunstancias que, según información preliminar, estarían relacionadas con un tema netamente personal y sentimental.

Las víctimas fueron el capitán Pablo Masmela y la subteniente María Camila Mora, quienes mantenían una relación. La subteniente había estado en Tolemaida en entrenamiento y pidió permiso para asistir a un concierto en la capital del país.

Al llegar a la Escuela de Infantería, donde el capitán adelantaba su curso de ascenso, este la citó en un parqueadero del casino de oficiales.

Imágenes filtradas por Blu Radio muestran el momento en el que ambos se encuentran en el Cantón Norte. Las fotos evidencian un tenso ambiente entre ambos, ya que a los dos se les ve muy serios y hasta mirando a lugares diferentes mientras bajan unas escaleras.

Esta es la imagen filtrada por Blu Radio:

Ese medio agrega que Mora llegó al lugar acompañada por otro subteniente del Ejército, lo que habría desencadenado una confrontación. Dentro de un vehículo gris estacionado en ese lugar, se produjo el ataque en el que el capitán asesinó a la subteniente.

Minutos después, se escucharon varias detonaciones y las autoridades militares hallaron los cuerpos sin vida de ambos oficiales en el interior del automóvil.

Las primeras versiones indican que el capitán habría disparado contra ella y posteriormente se habría quitado la vida.

El Ejército Nacional informó que se activaron los protocolos correspondientes, se notificó a la Policía Nacional y se iniciaron las investigaciones para esclarecer completamente los hechos y sus motivaciones.

