Durante la noche del miércoles 26 de noviembre de 2025 se dio un trágico hallazgo de dos cuerpos sin vida dentro de una dependencia en la ciudad de Bogotá. Según confirmó el Ejército Nacional en un comunicado, el lamentable suceso tuvo lugar en Cantón Norte, específicamente en la Escuela de Infantería, donde dos oficiales perdieron la vida en circunstancias aún por esclarecer.

“Enluta a nuestra institución”, expresó el Ejército en su declaración, confirmando su colaboración con entidades estatales para desplegar los procedimientos forenses e investigaciones pertinentes. La información inicial recibida por El Tiempo indica que al parecer se trató de un incidente de índole personal, que involucró a una pareja, un capitán en proceso de ascenso y una teniente. Sin embargo, falta la confirmación oficial al respecto, indicó el Ejército Nacional.

El reporte inicial del incidente trascendió cuando un suboficial de servicio fue alertado sobre un posible hecho violento cerca de las 8:33 p.m. Según testimonios, se escucharon detonaciones provenientes de la zona del parqueadero y el casino de oficiales y, tras una inspección en el lugar, los cuerpos de los oficiales fueron encontrados en un vehículo particular ubicado en la misma área.

Noticias Caracol indicó que el oficial iba a ser ascendido a mayor y que la mujer a la que asesinó no era su novia sino su expareja, pues estaban en proceso de ruptura. Todo comenzó cuando se encontraron y comenzaron a discutir dentro de un carro donde hubo “al menos 5 disparos” por parte del hombre, que luego de cometer el crimen se quitó la vida.

Pasadas las 8:30 de la noche, del miércoles 26 de noviembre, se escucharon disparos en uno de los parqueaderos del Cantón Norte. Tras revisar la zona, vigilantes encuentran los cuerpos sin vida de un capitán y de una teniente al interior de un vehículo. Siga la señal de Noticias… pic.twitter.com/Tn9vXx830D — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) November 27, 2025

“Se están realizando todos los procedimientos técnico-investigativos pertinentes para esclarecer las circunstancias del hecho”, confirmó el Ejército.

