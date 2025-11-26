La noche del miércoles 26 de noviembre de 2025 quedó marcada por un hecho estremecedor dentro del Cantón Norte, en Bogotá. Dos oficiales del Ejército de Colombia fueron encontrados sin vida dentro de un vehículo particular, un suceso que abrió un compás de incertidumbre y preguntas dentro de las fuerzas militares.

“Inmediatamente se dio aviso a la Policía Nacional y se realizaron las coordinaciones pertinentes con el fin de adelantar los actos urgentes y las investigaciones que permitan esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron estos hechos”, indicó el Ejército en una misiva.

La institución aseguró que lo sucedido estaría vinculado a problemas de carácter personal. En este sentido, una fuente de la sede militar le aseguró a El Tiempo que se trató de un capitán que estaba en curso de ascenso a mayor, quien asesinó a su pareja y luego se quitó la vida.

“Sabemos que la mujer era una teniente. Presuntamente, el capitán se quitó la vida”, recogió el citado medio. De esta manera, hay indicios que señalan un posible caso de violencia de género que terminó en feminicidio. La versión, que continúa en verificación, apunta a que el oficial decidió quitarse la vida.

#BOGOTÁ. ¡Lo último! Dos oficiales muertos en el Cantón Norte. Información preliminar indica que un Capitán habría asesinado a su pareja sentimental, luego se quitó la vida. A través de un comunicado, el Ejército Nacional confirmó los hechos y los calificó como un “incidente de… pic.twitter.com/4yFabQXa4R — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) November 27, 2025

Ejército Nacional lamentó muerte de los dos militares en el Cantón Norte

El Ejército expresó su profundo pesar y señaló que se trata de un asunto de carácter personal sometido a investigación. Personal de guardia informó que, luego de escuchar detonaciones, acudieron a la zona y encontraron los cuerpos dentro del vehículo.

Aún se desconocen las identidades y los rangos de los oficiales no se han confirmado; sin embargo, se espera que la institución dé más detalles de lo que pasó alrededor de las 8:33 de la noche, según el rotativo.

#ComunicaciónOficial | Con profundo pesar informamos que, en hechos que aún son materia de investigación y de manera preliminar, hace pocos minutos se registró en las instalaciones del Cantón Norte, en #Bogotá, un suceso que enluta a nuestra institución y que dejó como resultado… pic.twitter.com/9s1aSq9aS5 — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) November 27, 2025

