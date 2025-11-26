Una tragedia ocurrió dentro del Cantón Norte, fortín del Ejército en Bogotá: un capitán asesinó a su pareja y luego tomó la fatal decisión de acabar con su vida. Se supo que el señalado homicida era un capitán de la institución y que la víctima era una teniente, de acuerdo con información dada por Noticias RCN.

(Lea también: Tensión en Arauquita: ataque con tatuco sacude base militar mientras crece la violencia en Arauca)

Inicialmente, el Ejército había asegurado a través de un comunicado que se trató de los decesos de dos de sus militares en el interior de las instalaciones de la institución. Había señalado que se trató de una situación “de carácter personal”.

#ComunicaciónOficial | Con profundo pesar informamos que, en hechos que aún son materia de investigación y de manera preliminar, hace pocos minutos se registró en las instalaciones del Cantón Norte, en #Bogotá, un suceso que enluta a nuestra institución y que dejó como resultado… pic.twitter.com/9s1aSq9aS5 — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) November 27, 2025

Sin embargo, RCN dio a conocer momentos después que se trataría de un posible caso de feminicidio. El señalado victimario era un teniente que hacía el curso de ascenso para convertirse en mayor; no se han dado mayores detalles de quiénes eran y cuál fue el contexto en el que se dio la tragedia.

#Ampliación ⚠️ El Ejército confirmó que el capitán que estaba en ascenso a Mayor asesinó a su pareja, una teniente, y luego se quitó la vida en el Cantón Norte. La institución lamentó el hecho y dijo que fue, de forma preliminar, un “incidente personal”. — Noticias RCN (@NoticiasRCN) November 27, 2025

En el Cantón Norte ya hace presencia los equipos de criminalística de la Policía y unidades del CTI de la Fiscalía para esclarecer los hechos que hoy tienen conmocionado al Ejército y a toda la ciudad.

