Donald Trump afirmó este sábado que la premio Nobel y líder de la oposición de Venezuela, María Corina Machado, no cuenta “con el apoyo ni el respeto” necesarios para gobernar su país.

“Creo que le sería muy difícil estar al frente del país. No cuenta con apoyo ni respeto dentro de su país. Es una mujer muy amable, pero no inspira respeto”, declaró el presidente estadounidense en una conferencia de prensa en su residencia de Florida.

Preguntado sobre si había tenido contacto con la opositora, que ha apoyado la presión militar estadounidense durante meses, Trump contestó negativamente.

Las afirmaciones del mandatario de Estados Unidos se dan horas después de un comunicado que emitió María Corina Machado invitando a los venezolanos a pensar en un nuevo poder y en el fin del régimen.

Según la ganadora del Nobel de Paz en 2025, ahora lo que sigue es que Edmundo González, quien fue elegido como presidente de Venezuela en las pasadas elecciones, asuma de inmediato, siendo reconocido como tal por la Fuerza Armada Nacional y todos los militares que la conforman, algo que no da por hecho Trump.

Además, aseguró que es momento de “poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa”, recordando la salida masiva de venezolanos hacia países como Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y España, entre muchos otros.

Este es el comunicado publicado por Machado:

Venezolanos, llegó la hora de la libertad. pic.twitter.com/ehy20V1xm9 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 3, 2026

Momento exacto del ataque de Estados Unidos a Venezuela

En imágenes grabadas por distintas personas se muestra el momento del ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El hecho generó un aumento inmediato de la tensión política y diplomática entre ambos países, según reportes oficiales y testimonios difundidos en redes sociales.