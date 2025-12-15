El Hay Festival de Cartagena 2026, uno de los encuentros culturales más importantes del país, arrancó su programación con controversia. Dos escritores colombianos anunciaron que no participarán en el evento tras conocer que entre los invitados estará la política opositora venezolana María Corina Machado, recientemente galardonada con el Premio Nobel de Paz.

Sigue a PULZO en Discover

Laura Restrepo y Giuseppe Caputo son los escritores que ya anunciaron su no participación en el evento de Cartagena que se realizará entre el 29 de enero y el 1 de febrero de 2026 y contará con más de 180 invitados de 25 países. Sin embargo, la presencia de Machado generó rechazo entre algunos participantes, que consideran que sus posturas políticas tienen implicaciones negativas para Colombia y la región.

La decisión fue comunicada por los escritores a través de cartas dirigidas a la directora del festival, Cristina de la Fuerte, y en publicaciones en redes sociales.

Laura Restrepo explicó por qué canceló su participación

Una de las primeras en anunciar su retiro fue Laura Restrepo, autora de novelas como Delirio y La novia oscura. En una carta, la escritora señaló que su decisión responde directamente a la invitación hecha a María Corina Machado como ponente.

Lee También

Restrepo aseguró que la dirigente venezolana promueve la intervención militar de Estados Unidos en América Latina, una postura que, según dijo, afecta la soberanía de países como Venezuela y Colombia. Para la escritora, darle espacio en un escenario cultural como el Hay Festival representa una línea que no está dispuesta a cruzar.

En su misiva, Restrepo afirmó que no se debe brindar visibilidad a figuras que, a su juicio, respaldan acciones contrarias a la autodeterminación de los pueblos latinoamericanos. Aunque reconoció el trabajo del equipo del festival y su tradición de abrir espacios para el debate de ideas diversas, insistió en que la invitación a Machado constituye un error.

Este fue el mensaje que le envió a la organización, según el exministro de Cultura Juan David Correa:

Todo mi apoyo a Laura Restrepo, Giuseppe Caputo, y a todos los y las colegas que han renunciado a participar en el @hayfestival. Y a todos aquellos que crean que una cosa es la libertad de expresión, y otra la invitación a desconocer la soberanía nacional. pic.twitter.com/PITjgk1ASn — Juan David Correa (@jdcorreau) December 14, 2025

Giuseppe Caputo también se retiró del evento

El poeta y escritor Giuseppe Caputo, autor de Un mundo huérfano y Jardín de carne, tomó una decisión similar. A través de una carta publicada en su cuenta de Instagram, anunció que tampoco participará en el Hay Festival de Cartagena.

Caputo expresó su inconformidad con la presencia de Machado, a quien señaló como una figura que legitima una posible intervención militar en Venezuela. Además, cuestionó el respaldo que, según él, la política venezolana ha dado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

El escritor calificó como “grave” la promoción de una dirigente que, en su opinión, avala escenarios de guerra y violencia, y aseguró que, aunque el festival tenga otros invitados con visiones distintas, no considera que la organización de los espacios garantice un verdadero equilibrio. Por esa razón, concluyó que lo más coherente era cancelar su participación.

Este fue su mensaje:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Giuseppe Caputo (@giuseppecaputocepeda)

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.