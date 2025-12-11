La canciller Rosa Villavicencio se pronunció sobre el Premio Nobel de la Paz otorgado a María Corina Machado, reconocimiento que ha provocado debate en la región.

En diálogo con Caracol Radio, la jefa de la diplomacia colombiana dejó claro que, aunque el Gobierno respeta la autonomía del comité que entrega uno de los galardones más prestigiosos del mundo, no comparte la elección de la líder opositora venezolana.

Villavicencio explicó que la posición oficial responde a declaraciones previas de Machado, en las que, según afirmó, ha mostrado apertura frente a “cualquier tipo de intervención militar en la región”, un escenario que Colombia rechaza de manera categórica.

Por esa razón, sostuvo que el Ejecutivo no está de acuerdo con el reconocimiento, pese a que el organismo internacional es libre de escoger a quien considere merecedor del Nobel.

“Nosotros consideramos que el organismo que concede el premio, pues, es autónomo. Sin embargo, no estamos de acuerdo, porque ha sido una persona cuyas declaraciones han apuntado a aceptar que haya cualquier tipo de intervención militar en la región. Pero, pues, el organismo es autónomo para darlo a quien ellos consideren”, dijo la canciller.

Así está la posición del Gobierno Nacional frente a María Corina Machado

El comentario de la canciller se suma al contexto político que rodea a Machado, hoy convertida en una figura central tras haber pasado más de un año en la clandestinidad y recibir recientemente respaldo internacional. Sus posturas, sin embargo, siguen provocando divisiones entre gobiernos latinoamericanos.

Con esta declaración, Villavicencio dejó planteada la posición del Gobierno colombiano: respeto institucional, pero un marcado desacuerdo frente a un premio que, para Bogotá, no coincide con las posiciones públicas que ha sostenido la dirigente venezolana.

