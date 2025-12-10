La operación que permitió la salida de María Corina Machado de Venezuela no solo fue secreta y sostenida durante meses: también implicó un aviso urgente a Estados Unidos para evitar que la lancha en la que viajaba terminara bajo fuego aéreo. Así lo reveló The Wall Street Journal, que tuvo acceso directo a los organizadores de la fuga.

El diario explicó que el escape tomó dos meses de preparación y estuvo a cargo de una red venezolana que ya ha logrado sacar a otras personas del país. Ese mismo grupo advirtió que, antes de zarpar, lanzó un mensaje decisivo a las fuerzas estadounidenses presentes en la región.

Su objetivo era uno: evitar que la embarcación fuera confundida con las más de 20 lanchas que han sido atacadas desde el aire en los últimos tres meses, hechos que han dejado más de 80 muertos.

Cómo salió María Corina Machado de Venezuela

La persona cercana al operativo contó que ese contacto fue determinante: “Coordinamos que saliera por una zona específica para que no volaran el barco”. El cálculo incluía ruta, horario y ubicación exacta, una maniobra diseñada para minimizar riesgos y asegurar que la lancha fuera identificada como parte de una operación humanitaria, y no como un objetivo militar.

En el reportaje, The Wall Street Journal señaló que la administración Trump estaba informada de la fuga, aunque no se conoce con precisión el nivel de participación.

Lo que sí está claro es que ni la Armada de Estados Unidos ni el Pentágono quisieron referirse al tema. Funcionarios del gobierno, incluso, negaron la existencia de cualquier tipo de contacto militar en torno a la salida de la opositora.

La combinación de silencio oficial, coordinación previa y una ruta diseñada al milímetro permitió que la embarcación cruzara sin ser atacada, en medio de un contexto de operaciones aéreas que han resultado letales para decenas de navegantes en esa misma zona del Caribe.

