Aunque no muchos conocían su historia, el nombre de la mujer de 34 años se hizo mediático tras la confirmación de que ella será la encargada de recibir el importante premio entregado a su mamá.

En una reciente entrevista con El Mundo, Sosa Machado expresó la mezcla de orgullo y tristeza que vive por la situación de su madre, quien lleva más de once años siendo perseguida por el régimen de Venezuela y más de dieciséis meses en la clandestinidad total debido a la brutal persecución de Maduro.

Ana Corina, que emigró a Estados Unidos en 2012 y trabaja como ingeniera en una empresa de software en Nueva York, mantiene una relación a distancia con su madre y reconoce que solo puede enviarle cariño a través de una pantalla, pues no se han abrazado en casi dos años.

La represión que siguió a las elecciones primarias opositoras de 2023, ganadas por Machado, hizo que la joven dejara de viajar a su país para evitar riesgos.

Ahora sueña con reencontrarse con toda su familia en Oslo, donde este 10 de diciembre María Corina debía recibir el Premio Nobel de la Paz (Machado llegará a esa ciudad, pero después de la ceremonia).

“Mi mamá está bien. Obviamente los días que se acercan van a ser de mucho riesgo, aun con todo lo que implica un reconocimiento como este para ella, para el país. Ella siempre ha sido una persona súper serena”, dijo a ese diario.

Como hija mayor y única mujer, Ana Corina ha asumido el rol de representar a su madre en el exterior, recogiendo premios internacionales como el Sajarov 2024, el Héroes de la Democracia 2025 y la Medalla de Oro de la Americas Society.

