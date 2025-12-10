La líder de la oposición venezolana María Corina Machado, actualmente oculta en Venezuela por razones de seguridad, no podrá recibir en persona su Premio Nobel de la Paz durante la ceremonia programada para este miércoles en Oslo.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Rueda de prensa de Corina Machado se canceló y hay dudas de su paradero en la entrega del Nobel)

Esta decisión fue confirmada por el Instituto Nobel Noruego, que informó a la agencia AFP que la dirigente permanecerá en su país ante las restricciones y los riesgos que enfrenta en el contexto político actual.

Erik Aasheim, portavoz del instituto, indicó que “ella no asistirá a la ceremonia”, un acto que suele reunir a líderes internacionales, diplomáticos y representantes de organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos.

Lee También

La ausencia de Machado refleja las dificultades que enfrenta la oposición venezolana, especialmente en lo relacionado con la libertad de movimiento y el seguimiento constante denunciado por figuras críticas del régimen de Nicolás Maduro.

Aunque no estará presente, se prevé que el reconocimiento destaque su trabajo en favor de los derechos civiles y la apertura democrática en Venezuela. También se evalúa la posibilidad de incluir un mensaje grabado o una declaración escrita de la propia Machado durante el evento.

¿Dónde se encuentra María Corina Machado?

Por su parte, el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, indicó que desconoce el paradero de la dirigente opositora venezolana María Corina Machado.

“Simplemente no sé dónde se encuentra exactamente”, declaró Harpviken a la radio NRK, y explicó que muy pocas personas tienen información precisa sobre sus desplazamientos debido al carácter represivo del régimen venezolano.

Sin embargo, se mantiene la expectativa sobre un posible mensaje escrito o una intervención remota de Machado durante el acto oficial, aunque esa opción aún depende de las condiciones de comunicación y seguridad.

María Corina Machado gana el Nobel de Paz

El Premio Nobel de la Paz fue otorgado este 10 de octubre a la líder de la oposición venezolana María Corina Machado por sus esfuerzos "a favor de una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".